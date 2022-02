Nicholas Pooran, IND vs WI: निकोलस पूरन का कमाल, IPL में 10.75 करोड़ में बिके... अब इंडिया के खिलाफ खेली ताबड़तोड़ पारी

India vs West India T20: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2022 के लिए हाल ही में हुई मेगा ऑक्शन में वेस्टइंडीज के विकेटकीपर निकोलस पूरन पर जमकर धनवर्षा हुई. उन्हें खरीदने के लिए कई टीमों में होड़ मची, लेकिन सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) ने उन्हें 10 करोड़ 75 लाख रुपए में खरीद लिया.

इसके तीन बाद यानी बुधवार (16 फरवरी) निकोलस पूरन ने टीम इंडिया के खिलाफ कोलकाता टी20 में धमाकेदार पारी खेली. उन्होंने भारतीय टीम के खिलाफ 43 बॉल पर 61 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली. इस दौरान पूरन ने 5 छक्के और 4 चौके जमाए. उनका स्ट्राइक रेट भी 141.86 का रहा.

पूरन ने मेयर्स के साथ मिलकर पारी संभाली

दरअसल, मैच में टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था. इसके बाद 4 रन पर ही पहला विकेट गंवा दिया था. यहां से निकोलस पूरन आए और उन्होंने काइले मेयर्स के साथ मिलकर पारी को संभाला. मेयर्स ने 24 बॉल पर 31 रन बनाए. पूरन आखिरी ओवर्स में वेस्टइंडीज का स्कोर 135 पर पहुंचाकर पवेलियन लौटे. उनकी शानदार पारी के बदौलत वेस्टइंडीज ने 157 का शानदार स्कोर बनाया.

Nicholas Pooran showing why he's worth the big-bucks in IPL!

He notches up a fine 50 and is taking his side to a competitive total all by himself!#INDvWI #INDvsWI #NicholasPooran #ShreyasIyer #RaviBishnoipic.twitter.com/MXlqj6yxRv