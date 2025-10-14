दिल्ली के अरुण जेटली स्टेड‍ियम (फ‍िरोजशाह कोटला स्टेडियम) मे टेस्ट में भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज को को 7 विकेट से मात दी. इसी के साथ टीम इंडिया ने सीरीज में 2-0 से क्लीन स्वीप किया और घर में अपनी जीत की लकीर को और लंबा कर लिया.

पहली पारी में वेस्टइंडीज ने 248 रन बनाए, जिसके जवाब में भारत ने 518/5 पर पारी घोषित कर दी. भारत की तरफ से यशस्वी जायसवाल (175) और शुभमन ग‍िल (129 नाबाद) ने शतक जड़े.

फॉलो-ऑन झेलने के बाद वेस्टइंडीज ने दूसरी पारी में 390 रन बनाए. कुलदीप ने मैच में कुल 8 विकेट हासिल किए. वह प्लेयर ऑफ द मैच रहे. वहीं रवींद्र जडेजा प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे. जडेजा ने सीरीज में 104 रन बनाए और 8 विकेट झटके

लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने तीसरी पारी में 124/3 रन बनाकर जीत दर्ज की. इस जीत के साथ भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ लगातार 10वीं टेस्ट सीरीज जीत दर्ज की जो एक विश्व रिकॉर्ड है. इससे पहले भारतीय टीम ने अहमदाबाद टेस्ट में 1 पारी और 140 रनों से जीत दर्ज की थी.

वहीं कोटला में टेस्ट मैच जीतकर और सीरीज जीतकर भारतीय टीम ने कई रिकॉर्ड्स अपने नाम किए, आइए उन पर एक नजर डाल लेते हैं.

रिकॉर्ड 1- वेस्टइंडीज के कप्तान रॉस्टन चेज लगातार पांच टेस्ट हारने वाले दूसरे कप्तान बने हैं. उनसे पहले क्रेग ब्रैथवेट ने ऐसा रिकॉर्ड बनाया था.

रिकॉर्ड 2- भारत में सबसे ज्यादा लगातार हार झेलने वाली टीमों में अब वेस्टइंडीज भी शामिल हो गई है

7 – ऑस्ट्रेलिया (2008-13)

6 – श्रीलंका (1986-94)

6 – न्यूजीलैंड (2010-16)

6 – वेस्टइंडीज (2013-25)*

वेस्टइंडीज की भारत में यह हारों की लकीर डैरेन सैमी की कप्तानी में शुरू हुई थी, जो अब टीम के कोच हैं.

रिकॉर्ड 3- टेस्ट में किसी एक टीम के ख‍िलाफ लगातार जीतें

47 – इंग्लैंड बनाम न्यूजीलैंड (1930-75)

30 – इंग्लैंड बनाम पाकिस्तान (1961-82)

29 – वेस्टइंडीज बनाम इंग्लैंड (1976-88)

27 – भारत बनाम वेस्टइंडीज (2002-23)*

24 – ऑस्ट्रेलिया बनाम साउथ अफ्रीका (1911-52)

24 – वेस्टइंडीज बनाम भारत (1948-71)

रिकॉर्ड 4-किसी विपक्षी टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा लगातार टेस्ट सीरीज जीत

10 – भारत बनाम वेस्टइंडीज (2002-25)*

10 – साउथ अफ्रीका बनाम वेस्टइंडीज (1998-24)

9 – ऑस्ट्रेलिया बनाम वेस्टइंडीज (2000-22)

8 – ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड (1989-2003)

8 – श्रीलंका बनाम जिम्बाब्वे (1996-20)

