Ind vs SL 1st Test Ravindra Jadeja: 'सर' रवींद्र जडेजा का धमाका, कपिल देव के 35 साल पुराने रिकॉर्ड को किया ध्वस्त

Ind vs SL 1st Test: रवींद्र जडेजा ने श्रीलंका के खिलाफ मोहाली टेस्ट के दूसरे दिन करियर की सर्वश्रेष्ठ नाबाद 175 रनों की पारी खेलकर इतिहास रच दिया है. जडेजा अब टेस्ट क्रिकेट में सातवें या उससे नीचे के नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए सबसे ज्यादा स्कोर करने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं. जडेजा ने इस मामले में कपिल देव के 35 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया.

कपिल देव ने दिसंबर 1986 में कानपुर में श्रीलंका के ही खिलाफ सातवें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए 163 रन बनाए थे. जडेजा टेस्ट क्रिकेट में सातवें या उससे नीचे के नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए 150 से अधिक का स्कोर बनाने वाले तीसरे भारतीय हैं. जडेजा और कपिल के अलावा ऋषभ पंत यह मुकाम हासिल कर चुके हैं.

ऋषभ पंत के नाम भी था रिकॉर्ड

भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज पंत ने 2019 में सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नाबाद 159 रन बनाए थे. नंबर 7 पर बल्लेबाजी करते हुए पूर्व एमएस धोनी का सर्वोच्च टेस्ट स्कोर 144 है. उन्होंने 2011 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ यह पारी खेली थी.

