वनडे सीरीज में रोहित शर्मा के साथ कौन करेगा ओपनिंग? ऋतुराज या यशस्वी...किसका दावा मजबूत

भारतीय टीम को साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में 0-2 से हार का सामना करना पड़ा था. अब टेस्ट मैचों की समाप्ति के बाद दोनों देशों के बीच वनडे और टी20 सीरीज का आयोजन होना है. तीन मैचों की वनडे सीरीज की शुरुआत 30 नवंबर से हो रही है. जबकि टी20 सीरीज 9 दिसंबर से खेली जाएगी.

वनडे सीरीज में भारतीय टीम थोड़ी बदली-बदली दिखेगी. शुभमन गिल नेक इंजरी के चलते वनडे सीरीज का हिस्सा नहीं होने वाले हैं, ऐसे में कप्तानी की जिम्मेदारी केएल राहुल के कंधों पर है. शुभमन के बाहर होने के बाद वनडे सीरीज में रोहित शर्मा के लिए एक नए ओपनिंग पार्टनर की तलाश है.

भारतीय टीम के पास इसके लिए यशस्वी जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़ के रूप में विकल्प मौजूद हैं. लेकिन दोनों में से किसी एक का चयन करना आसान नहीं होगा. केएल राहुल खुद भी ओपनिंग कर चुके हैं, लेकिन लंबे समय से वो वनडे में 5 या 6 नंबर पर बल्लेबाजी करते आए हैं. राहुल के वनडे सीरीज में मिडिल ऑर्डर में ही खेलने की पूरी संभावना है.

यशस्वी और ऋतुराज का कैसा है रिकॉर्ड

यशस्वी जायसवाल ने अब तक सिर्फ एक ओडीआई मैच खेला है. वो मुकाबला फरवरी 2025 में इंग्लैंड के खिलाफ नागपुर में था, जिसमें उन्होंने 15 रन बनाए थे. वो कुछ सीरीज के दौरान बैकअप ओपनर के रूप में जरूर स्क्वॉड में रहे, लेकिन प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं मिली. दूसरी ओर, ऋतुराज गायकवाड़ 6 ओडीआई मैच खेल चुके हैं, जिसमें से 4 में उन्होंने ओपनिंग की जिम्मेदारी संभाली. ऋतुराज ने ओडीआई में 19.16 की औसत और एक अर्धशतक की मदद से 115 रन बनाए हैं, जिसमें 98 रन बतौर ओपनर आए हैं. ऋतुराज ना केवल यशस्वी से ज्यादा अनुभवी हैं, बल्कि उनके लिस्ट-ए आंकड़े भी बहुत मजबूत हैं.

ऋतुराज गायकवाड़ ने 89 लिस्ट-ए मैचों में 57.39 की औसत से 4534 रन बनाए हैं, जिसमें 17 शतक और अर्धशतक शामिल रहे हैं. हाल में ही में साउथ अफ्रीका-ए के खिलाफ अनऑफिशियल वनडे सीरीज में ऋतुराज का प्रदर्शन शानदार रहा. उन्होंने इंडिया-ए के लिए ओपनिंग करते हुए 117, 68* और 25 रनों की इनिंग्स खेलीं. उधर यशस्वी जायसवाल के नाम पर 33 लिस्ट-ए मैचों में 52.62 के एवरेज से 1526 रन दर्ज हैं. यशस्वी ने इस दौरान 5 शतक और 7 शतक जड़े हैं.

कुल मिलाकर देखा जाए तो ऋतुराज गायकवाड़ की फॉर्म साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में उन्हें रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग का सबसे मजबूत दावेदार बनाती है. यदि भारतीय टीम मैनेजमेंट लेफ्ट-राइट कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करना चाहता है, तो ही यशस्वी जायसवाल को मौका मिलेगा. हालांकि यह जगह अस्थायी हो सकती है क्योंकि शुभमन गिल के लौटते ही बदलाव तय है.

यशस्वी जायसवाल को वनडे सीरीज में भले ही मौका ना मिले, लेकिन उन्हें फ्यूचर में तीनों फॉर्मेट का खिलाड़ी बताया जा रहा है. उनके भविष्य की संभावनाएं कहीं अधिक मजबूत हैं. रोहित शर्मा संभवत: 2027 के वनडे वर्ल्ड कप के बाद वनडे क्रिकेट से संन्यास लेंगे, ऐसे में यशस्वी जायसवाल और शुभम गिल की जोड़ी ओपनिंग के लिए बेस्ट विकल्प होगी.

साउथ अफ्रीक के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम: केएल राहुल (कप्तान/विकेटकीपर), रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, तिलक वर्मा, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), वॉशिंगटन सुंदर, रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, नीतीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, ऋतुराज गायकवाड़, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह, ध्रुव जुरेल.

