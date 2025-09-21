IND vs PAK: मैच से पहले ही बौखलाया पाक खिलाड़ी, 'ऑपरेशन सिंदूर' को लेकर मैदान पर किया नया ड्रामा

एशिया कप 2025 में आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होना है. लेकिन इस मैच से पहले पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस रऊफ को प्रैक्टिस के दौरान '6-0' चिल्लाते हुए कई बार सुना गया. रऊफ की इस हरकत ने दोनों टीमों के बीच हाल ही में हुए विवादों को और हवा दे दी है. हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि रऊफ की यह आवाज भारत पर व्यंग्यात्मक तंज था या फिर खिलाड़ियों के बीच खेले जा रहे फुटबॉल मैच का स्कोर.

हालांकि, रऊफ की इस टिप्पणी को ऑपरेशन सिंदूर से जोड़कर देखा जा रहा है. दरअसल, पाकिस्तान बार-बार दावा करता रहा है कि उसने इस दौरान भारत के 6 लड़ाकू विमानों को मार गिराया था. माना जा रहा है कि रऊफ ने इस हरकत से भारतीय मीडिया का ध्यान खींचने की कोशिश की.

बता दें कि इससे पहले 14 सितंबर को भारत-पाकिस्तान के बीच खेले गए मैच में भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी प्लेयर्स से हाथ तक नहीं मिलाया था. वहीं 7 विकेट से हराने के बाद भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने इस जीत को पहलगाम हमले के पीड़ितों और भारतीय जांबाजों को समर्पित किया था. इससे पाकिस्तान को मिर्ची लगी थी.

पाकिस्तान की फजीहत तब और हो गई थी जब उसने भारत के इस कदम की आलोचना करते हुए आईसीसी तक से शिकायत कर डाली थी. सूर्या पर फाइन लगाने और मैच रेफरी को हटाने तक की मांग की थी. लेकिन आईसीसी ने ऐसा करने से इनकार कर दिया था. फिर पाकिस्तान ने एशिया कप के बायकॉट की धमकी दी थी. लेकिन तब भी आईसीसी ने उसे भाव नहीं दिया. बाद में पाकिस्तान को खेलने के लिए मजबूर होना पड़ा.

पाकिस्तान पर भारी दबाव

पहले मैच की शिकस्त और उसके बाद हुई फजीहत के बाद पाकिस्तान पर आगामी मैच जीतने का भारी दबाव है. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष मोहसिन नकवी मैच की पूर्व संध्या पर खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए उनसे मिलते देखे गए. पाकिस्तान ने इस अहम मुकाबले से पहले टीम का मनोबल बढ़ाने के लिए खेल मनोवैज्ञानिक डॉ. राहील करीम को भी नियुक्त किया है.



