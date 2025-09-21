scorecardresearch
 

Feedback

IND vs PAK: मैच से पहले ही बौखलाया पाक खिलाड़ी, 'ऑपरेशन सिंदूर' को लेकर मैदान पर किया नया ड्रामा

पाकिस्तानी तेज़ गेंदबाज हारिस रऊफ ने अभ्यास सत्र के दौरान '6-0' चिल्लाकर नया विवाद खड़ा कर दिया. इसे पाकिस्तान के उस दावे से जोड़ा जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उसने भारत के छह लड़ाकू विमान गिराए थे. भारत और पाकिस्तान का सुपर-4 मुकाबला आज खेला जाएगा और इस घटना ने मैच से पहले का माहौल और गरमा दिया है.

Advertisement
X
एशिया कप में भारत और पाकिस्तान आमने-सामने. (Photo: Getty)
एशिया कप में भारत और पाकिस्तान आमने-सामने. (Photo: Getty)

एशिया कप 2025 में आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होना है. लेकिन इस मैच से पहले पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस रऊफ को प्रैक्टिस के दौरान '6-0' चिल्लाते हुए कई बार सुना गया. रऊफ की इस हरकत ने दोनों टीमों के बीच हाल ही में हुए विवादों को और हवा दे दी है. हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि रऊफ की यह आवाज भारत पर व्यंग्यात्मक तंज था या फिर खिलाड़ियों के बीच खेले जा रहे फुटबॉल मैच का स्कोर.

हालांकि, रऊफ की इस टिप्पणी को ऑपरेशन सिंदूर से जोड़कर देखा जा रहा है. दरअसल, पाकिस्तान बार-बार दावा करता रहा है कि उसने इस दौरान भारत के 6 लड़ाकू विमानों को मार गिराया था. माना जा रहा है कि रऊफ ने इस हरकत से भारतीय मीडिया का ध्यान खींचने की कोशिश की.

यह भी पढ़ें: पाकिस्तान की फिर फजीहत... IND vs PAK मैच में एंडी पायक्रॉफ्ट ही होंगे रेफरी, ICC ने सुनाया फैसला

सम्बंधित ख़बरें

IND VS PAK
LIVE: सुपर-4 की जंग में भिड़ेंगे भारत-पाकिस्तान, 'महामुकाबले' पर सबकी निगाहें, थोड़ी देर में टॉस 
Pakistan's players walk back to the pavilion at the end of the Asia Cup 2025 Twenty20 international cricket match against India at the Dubai International Stadium in Dubai on September 14, 2025
मनोचिकित्सक भी PAK को सुधार नहीं सकता... पूर्व PCB चीफ ने अपनी टीम को सुनाई खरी-खऱी 
IND VS PAK
'IND vs PAK मैच जरूर होना चाहिए...', सुपर-4 की भिड़ंत से पहले बोला ये दिग्गज  
Pakistan cricket team
7वीं डिवीजन की टीम है... महामुकाबले से पहले इस दिग्गज ने PAK पर कसा तंज 
ind vs pak
पाकिस्तान की फिर फजीहत... IND vs PAK मैच में एंडी पायक्रॉफ्ट ही होंगे रेफरी 

बता दें कि इससे पहले 14 सितंबर को भारत-पाकिस्तान के बीच खेले गए मैच में भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी प्लेयर्स से हाथ तक नहीं मिलाया था. वहीं 7 विकेट से हराने के बाद भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने इस जीत को पहलगाम हमले के पीड़ितों और भारतीय जांबाजों को समर्पित किया था. इससे पाकिस्तान को मिर्ची लगी थी.

Advertisement

पाकिस्तान की फजीहत तब और हो गई थी जब उसने भारत के इस कदम की आलोचना करते हुए आईसीसी तक से शिकायत कर डाली थी. सूर्या पर फाइन लगाने और मैच रेफरी को हटाने तक की मांग की थी. लेकिन आईसीसी ने ऐसा करने से इनकार कर दिया था. फिर पाकिस्तान ने एशिया कप के बायकॉट की धमकी दी थी. लेकिन तब भी आईसीसी ने उसे भाव नहीं दिया. बाद में पाकिस्तान को खेलने के लिए मजबूर होना पड़ा.

यह भी पढ़ें: कप्तान सूर्या करेंगे बड़े बदलाव... इन 2 खिलाड़ियों की एंट्री तय, ये हो सकती है भारत-पाकिस्तान की प्लेइंग 11

पाकिस्तान पर भारी दबाव

पहले मैच की शिकस्त और उसके बाद हुई फजीहत के बाद पाकिस्तान पर आगामी मैच जीतने का भारी दबाव है. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष मोहसिन नकवी मैच की पूर्व संध्या पर खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए उनसे मिलते देखे गए. पाकिस्तान ने इस अहम मुकाबले से पहले टीम का मनोबल बढ़ाने के लिए खेल मनोवैज्ञानिक डॉ. राहील करीम को भी नियुक्त किया है.
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement