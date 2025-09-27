IND vs PAK: एशिया कप में भारत लगा चुका जीत का सिक्सर... लेकिन फाइनल में इन 5 गलतियों से बचना होगा, सूर्या की फॉर्म भी चिंता का सबब

एशिया कप 2025 का फाइनल मुकाबला रविवार को भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा. 9 सितंबर से शुरू हुए इस टूर्नामेंट में टीम इंडिया ने अबतक 6 मैच खेले हैं और हर मैच जीत हासिल की है. फाइनल में भिड़ने वाली पाकिस्तान को भी भारत ने दो बार पटखनी दी है. पहले 14 सितंबर को ग्रुप स्टेज मैच में भारत ने 7 विकेट से पाकिस्तान को धूल चटाई थी. इसके बाद अगले रविवार को फिर भारत ने 6 विकेट से जीत हासिल की. लेकिन तीसरी भिड़ंत फाइनल की है. यानी जो टीम जीतेगी वह एशिया की चैम्पियन कहलाएगी. ऐसे में दोनों टीमें अपनी तैयारी में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहेंगी. आइए आपको टीम इंडिया की वो 5 कमी बताते हैं जो फाइनल में उसके लिए मुसीबत बन सकती है...

बुमराह का खराब लय में न होना...

एशिया कप के ग्रुप स्टेज मैच में जसप्रीत बुमराह ने अच्छी गेंदबाजी की. पाकिस्तान के साथ जब पहली भिड़ंत हुई तब भी बुमराह ने दो विकेट झटके. लेकिन जब 22 सितंबर को पाकिस्तान से मुकाबला हुआ तो बुमराह लय में नहीं दिखे. उन्होंने 4 ओवर में 45 रन खर्च कर दिए. कोई विकेट भी नहीं मिला. हालांकि, बांग्लादेश के खिलाफ वो लय में जरूर दिखे. लेकिन फाइनल जैसे महामुकाबले में बुमराह का लय में रहना जरूरी है. हालांकि, बुमराह ने श्रीलंका के खिलाफ मैच में आराम लिया है. ताकि वो फिट रह सकें. पाकिस्तान के खिलाफ बुमराह का रोल अहम है.

भारत की खराब फील्डिंग...

एशिया कप में फील्डिंग भारत का सबसे कमजोर पक्ष रहा है. अब तक टीम ने 12 कैच छोड़े हैं. यह एशिया कप खेलने वाली हर टीम से ज्यादा है. वहीं, पाकिस्तान ने सिर्फ 3 कैच छोड़े हैं. यानी फील्डिंग पाकिस्तान का मजबूत पक्ष रही है. ऐसे में टीम इंडिया को अपनी इस कमी से पार पाना होगा.

सूर्यकुमार यादव की बल्लेबाजी

पाकिस्तान के खिलाफ खेले गए पहले मैच में सूर्या ने 47 रनों की नाबाद पारी खेली थी. लेकिन इसके बाद सूर्या का बल्ला खामोश रहा है. ओमान के खिलाफ वो बैटिंग को नहीं आए. लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ मैच में वो खाता भी नहीं खोल सके. बांग्लादेश के खिलाफ भी सूर्यकुमार यादव 5 रन बनाकर आउट हो गए. वहीं, श्रीलंका के खिलाफ भी वह केवल 12 रन बना सके. अगर फाइनल में सलामी जोड़ी कुछ खास नहीं कर सकी तो सूर्या की जिम्मेदारी बढ़ जाती है. ऐसे में उनका ये खराब फॉर्म टीम पर भारी पड़ सकता है.

अक्षर-पांड्या भी लय में नहीं...

भले ही भारत ने अपने सभी मैच जीते हों. लेकिन मिडिल आर्डर का टेस्ट अभी बाकी है. अभिषेक और गिल ने टीम की बड़ी कमी को ढक कर रखा है. अक्षर पटेल और हार्दिक पंड्या की बल्लेबाजी सवालों में है. शिवम दुबे भी कुछ खास नहीं कर सके हैं. अगर भारत की पारी लड़खड़ाई तो इन खिलाड़ियों का फॉर्म में रहना जरूरी है.

अभिषेक-शुभमन पर अत्यधिक निर्भरता

भारत की बल्लेबाजी फिलहाल काफी हद तक अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल पर टिकी हुई है. दोनों ने टीम को ठोस शुरुआत दी है, खासकर अभिषेक, जो अपनी ताकतवर बैट स्विंग और बेहतरीन फॉर्म के चलते भारत को तेज शुरुआत दे रहे हैं. उनकी पारी बाकी बल्लेबाजों को गलती सुधारने और पोजिशन बनाने का मौका देती है.

फिर भी, फाइनल जैसे हाई-प्रेशर मैच में केवल इन दोनों पर भरोसा रखना जोखिम भरा हो सकता है. मध्यक्रम और अन्य बल्लेबाजों को भी जिम्मेदारी उठानी होगी, ताकि शुरुआती विकेट गिरने पर टीम दबाव में न आए.

फाइनल में भारत-PAK मैचों के नतीजे (मल्टी नेशन्स टूर्नामेंट)

1985- बेन्सन एंड हेजेस वर्ल्ड चैम्पियनशिप, मेलबर्न, भारत की 8 विकेट से जीत

1986- ऑस्ट्रल-एशिया कप, शारजाह, पाकिस्तान 1 विकेट से जीता

1994- ऑस्ट्रल-एशिया कप, शारजाह, पाकिस्तान ने 39 रनों से मुकाबला जीता

2007- टी20 विश्व कप, जोहानिसबर्ग, भारत ने 5 रनों से मैच जीता

2017- चैम्पियंस ट्रॉफी, ओवल, पाकिस्तान की 180 रनों से जीत



