India vs New Zealand, WTC Final Live Cricket Streaming: आज न्यूजीलैंड और भारत के बीच महा मुकाबला, यहां देख सकेंगे लाइव

IND vs NZ WTC Final Live Streaming, India vs New Zealand Live Cricket Score Streaming Online: भारत और न्यूजीलैंड के बीच वर्ल्ड टेस्ट चैंम्पियनशिप का मुकाबला आज से शुरू हो रहा है. साउथैम्पटन के द एजिस बाउल स्टेडियम में यह मैच खेला जाना है. विराट कोहली की कप्तानी में भारतीय टीम 2 स्पिनर्स और 3 तेज गेंदबाज के साथ उतरेगी. टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन में मोहम्मद सिराज टीम में जगह नहीं बना पाए हैं. वहीं, ईंशात शर्मा टीम की फास्ट अटैक का हिस्सा होंगे. यह इंग्लैंड में खेला जा रहा है, आइए जानते हैं कब, कहां और कैसे देख सकेंगे लाइव...

India vs New Zealand WTC: भारत और न्यूजीलैंड के बीच कब होगा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (World Test Championship final) का फाइनल?

भारत और न्यूजीलैंड के बीच कब होगा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मैच 18 जून यानी शुक्रवार को दोपहर 3.30 बजे से शुरू होगा. इस मैच के लिए 3 बजे टॉस का सिक्का उछाला जाएगा.

India vs New Zealand World Test Championship: कहां खेला जाएगा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला?

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का ये फाइनल मुकाबला भारत और न्यूजीलैंड के बीच साउथैम्पटन के द एजिस बाउल स्टेडियम में खेला जाएगा.

India vs New Zealand live on TV: वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल, टीवी पर कहां देख सकते हैं लाइव?

भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले इस महा मुकाबले का लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर होगा.

IND vs NZ WTC Final Live Streaming: वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का लाइव स्ट्रीमिंग कहां देखा जा सकता है?

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग हॉटस्टार (Hotstar) पर देख सकते हैं.

टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन

1. रोहित शर्मा

2. शुभमन गिल

3. चेतेश्वर पुजारा

4. विराट कोहली

5.अजिंक्य रहाणे

6. रिषभ पंत

7. रविंद्र जडेजा

8. आर अश्विन

9. मोहम्मद शमी

10. जसप्रीत बुमराह

11. ईशांत शर्मा

न्यूजीलैंड के खिलाफ अश्विन और जडेजा स्पिन डिपार्टमेंट संभालेंगे. वहीं जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी और ईशांत शर्मा पर तेज गेंदबाजी की जिम्मेदारी होगी. बुमराह, जडेजा और शमी की ऑस्ट्रेलिया सीरीज के बाद टीम में वापसी हो रही है.

आजतक से बातचीत में लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर ने भारत की सर्वश्रेष्ठ टेस्ट टीम करार दिया है. लेकिन मुकाबला उस टीम से है, जिसने एक नहीं दो-दो बार ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भारत को हराया है.