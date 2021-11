IND vs NZ T20: न्यूजीलैंड के खिलाफ डेब्यू में इस रणनीति से उतरे थे हर्षल पटेल, क्यों बोले- मुझे नहीं मिलना था अवॉर्ड...

IND vs NZ T20: टीम इंडिया इन दिनों न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज खेल रही है. दूसरा टी-20 जीतने के साथ ही टीम इंडिया ने 3 मैच की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है. इस दूसरे टी-20 में तेज गेंदबाज हर्षल पटेल ने डेब्यू किया और उन्हें पहले ही मैच में प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया.

मैच के बाद लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल ने मैदान पर ही हर्षल पटेल का इंटरव्यू लिया. चहल ने कहा कि इन्हें कई नामों से जाना जाता है. इन्हें हर्षल भाई पटेल, पर्पल पटेल और मैन ऑफ द पटेल के कहा जाता है. चहल ने बताया कि हर्षल और वे 10 साल तक रूममेट रहे हैं. हर्षल हमेशा ही चहल को रात में जल्दी सुला दिया करते थे.

चहल ने पूछा कि डेब्यू में इतना टाइम क्यों लग गया? इस पर हर्षल ने कहा कि टाइम लग गया, लेकिन मुझे इसका कोई मलाल नहीं है. यहां आकर मैंने बहुत कुछ सीखा है.

जब पूछा गया कि रांची के मैदान पर ड्यू फेक्टर अहम था. ऐसे में आपकी तैयारी क्या थी? इस पर हर्षल ने कहा, ''मेरी प्रोसेस आईपीएल और यहां एक जैसी ही थी. विपक्षी टीम के खिलाड़ियों को देखकर टीम मैनेजमेंट ने रणनीति बनाई थी. वह तो अहम थी. मैच में मैंने एक यॉर्कर डालने की कोशिश की थी, लेकिन गीली बॉल होने के कारण वह बॉल सीधी बल्लेबाज के सिर पर चली गई थी. तब मैंने रणनीति बदली और फिर ज्यादा से ज्यादा स्लो बॉल डालने की कोशिश की.''

एबी डिविलियर्स से बहुत कुछ सीखने को मिला

एबी डिविलियर्स के रिटायरमेंट पर हर्षल पटेल ने कहा, ''हमने हमेशा ही एबी से सीखा है कि जब भी टीम मुश्किल हालात में होती है, तो उसे कैसे बाहर लाया जाता है. वे हमेशा ही टीम को ऐसी स्थिति में संभाल लिया करते थे. कैसा भी दबाव हो, परिस्थिति कैसी भी हो, वे आते थे और टीम के लिए मैच जीतते थे. वे हमेशा ही अपने खेल पर काम करते थे. मैदान के बाहर भी उनका व्यवहार परिवार की तरह ही रहता है,''

Debut for #TeamIndia 👍

Debut on Chahal TV 📺

Special message for @ABdeVilliers17 😊



Enjoy this special segment of @yuzi_chahal chatting up with @HarshalPatel23 after India's win in Ranchi. 😎 😎 - By @28anand



Full interview 🎥 🔽 #INDvNZ @Paytm https://t.co/oc0PEF4ou4 pic.twitter.com/G5Ot2qlXdp