IND vs NZ, KanpurTest: बदकिस्मत रहे न्यूजीलैंड के विल यंग, एक सेकंड की गलती और अपना कीमती विकेट गंवा बैठे

IND vs NZ, Kanpur Test: टीम इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच खेला जा रहा कानपुर टेस्ट में रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया है. मैच की दूसरी पारी में न्यूजीलैंड टीम को 284 रन का टारगेट मिला. इसके जवाब में कीवी टीम चौथे दिन बल्लेबाजी करने उतरी तो ओपनर विल यंग का उनकी किस्मत ने साथ छोड़ दिया. या कहें कि अपनी ही गलती से विल यंग जल्दी पवेलियन लौट गए.

दरअसल, कानपुर टेस्ट के चौथे दिन न्यूजीलैंड टीम को सिर्फ 4 ओवर खेलने का मौका मिला. टीम ने तीन रन के स्कोर पर ही विल यंग के रुप में पहला विकेट गंवा दिया. तीसरे ओवर की आखिरी बॉल पर स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने उन्होंने LBW किया.

एक सेकंड की गलती से विकेट गंवाया

इसी दौरान विल यंग ने साथी खिलाड़ी टॉम लाथम से DRS (डिसीजन रिव्यू सिस्टम) लेने के लिए सलाह ली, लेकिन वे अंपायर की ओर डीआरएस लेने का इशारा करते तब तक 15 सेकंड का समय खत्म हो गया था. विल यंग ने सिर्फ एक सेकंड की देरी कर दी थी. यही कारण रहा कि अंपायर ने उनकी अपील नहीं सुनी और उन्हें आउट ही करार दिया.

बाद में रिप्ले देखने पर पता चला की बॉल लेग स्टंप के बाहर जा रही थी. यदि विल यंग एक सेकंड पहले डीआरएस ले लेते तो थर्ड अंपायर से उन्हें जीवनदान मिल जाता, लेकिन उन्होंने अपनी ही गलती से विकेट गंवा दिया.

Unlucky for Will Young!!

Given out and there was a huge turn and missing leg!!

But a wkt for Ashwin🙂#INDvNZ pic.twitter.com/Vk6VIfROhZ