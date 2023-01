IND vs NZ 1st odi match LIVE Score: पहले वनडे में टीम इंडिया की रोमांचक जीत, शुभमन गिल के बाद सिराज ने दिखाया दम

भारतीय टीम: रोहित शर्मा (कप्तान), शुभमन गिल, विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव, ईशान किशन (विकेटकीपर), हार्दिक पंड्या, वॉशिंगटन सुंदर, शार्दुल ठाकुर, कुलदीप यादव, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज.

न्यूजीलैंड की टीम: फिन एलेन, डेवॉन कॉन्वे, हेनरी निकोल्स, डेरिल मिशेल, टॉम लाथम (कप्तान/विकेटकीपर), ग्लेन फिलिप्स, माइकल ब्रेसवेल, हेनरी शिपले, मिशेल सेंटनर, लॉकी फर्ग्यूसन, ब्लेयर टिकनर.

Captain @ImRo45 wins the toss and elects to bat first in the 1st ODI at Hyderabad.



A look at our Playing XI for the game.



Live - https://t.co/A8LXxHogCU #INDvNZ pic.twitter.com/H8ruY6Efr6