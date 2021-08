IND vs ENG: विराट कोहली के शतक का इंतजार और बढ़ा... 48 पारियों में एक भी सेंचुरी नहीं

टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली से भारतीय फैन्स को हमेशा बड़ी पारी की उम्मीद रहती है. इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स में जारी दूसरे टेस्ट में भी कोहली से एक बड़ी पारी की आस थी, लेकिन एक बार फिर उन्होंने निराश किया. विराट कोहली इस टेस्ट की पहली पारी में 42 रन बनाकर पवेलियन लौट गए. वैसे कोहली इस पारी में बेहतरीन लय में दिख रहे थे और केएल राहुल के साथ उन्होंने शतकीय साझेदारी भी की. ऐसा लगने लगा था कि कोहली एक बड़ी पारी खेलने जा रहे हैं, लेकिन पारी के 85वें ओवर में ओली रॉबिन्सन की गेंद पर जो रूट को कैच थमा बैठे.

नॉटिंघम में ड्रॉ पर छूटे पहले टेस्ट मैच में भी कोहली कोई कमाल नहीं कर सके थे. भारत की पहली पहली पारी में वह पहली ही गेंद पर बिना खाता खोले (गोल्डन डक) आउट हो गए थे. कोहली को जेम्स एंडरसन ने विकेटकीपर जोस बटलर के हाथों कैच आउट कराया था. यह बतौर कप्तान टेस्ट क्रिकेट में कोहली का नौवां डक था.

Big wicket for England 💥



Ollie Robinson gets the prized scalp of Virat Kohli, who is caught in the slips for 42.#WTC23 | #ENGvIND | https://t.co/rhWT86mZ0z pic.twitter.com/2Pp8fuAESd