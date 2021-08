Ind vs Eng: टॉस हारने के बाद ट्रोल हुए विराट कोहली, फैन्स बोले- तुमसे ना हो पाएगा

भारत और इंग्लैंड के बीच पांच मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला लॉर्ड्स में खेला जा रहा है. इंग्लैंड के कप्तान जो रूट ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है. भारतीय कप्तान विराट कोहली लगातार सातवीं बार टॉस हारे हैं.

इंग्लैंड में विराट कोहली 16 मैचों में 14वां टॉस हारे हैं. आखिरी बार भारत ने 2018 में इंग्लैंड का दौरा किया था, तब कोहली सभी पांच टेस्ट मैचों में टॉस हार गए थे. लगातार टॉस हारने के बाद कोहली ट्विटर पर ट्रोल हो गए.

एक यूजर ने कोहली को ट्रोल करते हुए लिखा, 'कोहली और टॉस हारना कभी खत्म ना होने वाली लव स्टोरी है.' एक अन्य यूजर ने लिखा, 'विराट कोहली टॉस के लिए जाते ही क्यों हैं.

Virat Kohli and loosing tosses never ending love stories 😂#toss — Prashanth Pittala (@PrashanthPitta8) August 12, 2021

Why does kohli even go for the toss 😂😂😂😂 — Siddhil (@sidshah0) August 12, 2021

If Kohli loses another 10-15 tosses on the trot, I may start toying with the idea that there is skill involved in winning a toss. — Abhishek Mukherjee (@SachinAzharCT) (@ovshake42) August 12, 2021

Kohli lost another toss pic.twitter.com/LNFKIOSftQ — Khushal (@khushaljain04) August 12, 2021

Will Kohli score the 71st Century first or WIN a TOSS?



Thats the most important question now#ENGvIND — Gaurav Taparia (@whogaurav12) August 12, 2021

वहीं, एक ने मीम शेयर करते हुए लिखा, 'तुम रहने दो बेटा तुमसे ना हो पाएगा.' कोहली इससे पहले इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के पहले मैच में भी टॉस हार गए थे. उससे पहले वह न्यूजीलैंड के खिलाफ वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप में भी टॉस हारे थे.

भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरे टेस्ट मैच की बात करें तो टीम इंडिया ने अपनी प्लेइंग 11 में एक बदलाव किया है. घायल शार्दुल ठाकुर की जगह ईशांत शर्मा को मौका दिया गया है. वहीं, इंग्लैंड टीम ने स्टुअर्ट ब्रॉड की जगह मार्क वुड को शामिल किया है. इसके अलावा मोईन अली और हसीब हमीद को भी प्लेइंग 11 में जगह मिली है.