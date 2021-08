लॉर्ड्स में टीम इंडिया की ऐतिहासिक जीत, इंग्लैंड को 151 रनों से दी शिकस्त

टीम इंडिया ने इंग्लैंड को टेस्ट सीरीज के दूसरे मैच में 151 रनों से हरा दिया है. लॉर्ड्स में खेले गए इस मैच में दोनों टीमों के बीच पांच दिनों तक जोरदार टक्कर देखने को मिली. टीम इंडिया मैच के 5वें दिन इंग्लैंड पर भारी पड़ी और पांच मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली. टीम इंडिया ने इंग्लैंड को 272 रनों का टारगेट दिया था. जवाब में इंग्लैंड की पूरी टीम 120 रनों पर सिमट गई.

टीम इंडिया की लॉर्ड्स में ये तीसरी जीत है. उसे सात साल बाद यहां पर जीत हासिल हुई है. इससे पहले 2014 के दौरे में इंग्लैंड को मात दी थी. भारतीय टीम को लॉर्ड्स में पहली जीत साल 1986 में मिली थी.

इंग्लैंड को मिला था 272 रनों का टारगेट

टीम इंडिया ने इंग्लैंड को लॉर्ड्स टेस्ट में 272 रनों का टारगेट दिया था. इंग्लैंड की टीम शुरू से इस लक्ष्य के करीब पहुंचते नहीं दिखी. उसकी शुरुआत बेहद खराब रही थी. दोनों ओपनर बिना खाता खोले आउट हो गए. 1 के स्कोर पर इंग्लैंड को दो विकेट गिर चुके थे. इसके बाद युवा बल्लेबाज हसीब हमीद और कप्तान जो रूट ने पारी को संभालने को कोशिश की. दोनों ने तीसरे विकेट के लिए 43 रनों की साझेदारी की.

ये जोड़ी खतरनाक हो रही थी कि ईशांत शर्मा ने हमीद को LBW कर इंग्लैंड को तीसरा झटका दिया. हमीद 9 रन बनाकर आउट हुए. इंग्लैंड को चौथा झटका चाय से ठीक पहले लगा. ईशांत ने जॉनी बेयरस्टो को LBW कर टीम इंडिया को चौथी सफलता दिलाई. चाय तक इंग्लैंड के 4 विकेट 67 रन पर गिर चुके थे.

