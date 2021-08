अंग्रेजों का घमंड तोड़ने के बाद शमी-बुमराह का ड्रेसिंग रूम में ऐसे हुआ स्वागत, Video

भारत और इंग्लैंड के बीच लॉर्ड्स में खेले जा रहे टेस्ट सीरीज के दूसरे मैच के पांचवें दिन जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी ने अपने बल्ले का दम दिखाया. दोनों ने 9वें विकेट के लिए रिकॉर्ड साझेदारी की.

शमी और बुमराह ने ना केवल टीम इंडिया पर से हार का खतरा टाला, बल्कि जीत की उम्मीद जगा दी. पहले सेशन के खत्म होने पर दोनों खिलाड़ी जब ड्रेसिंग रूम पहुंचे तो साथी खिलाड़ियों ने स्टेंडिग ओवेशन देकर उनका स्वागत किया.

हेड कोच रवि शास्त्री शमी और बुमराह को शाबाशी देते हुए नजर आए. वहीं टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने भी दोनों खिलाड़ियों को जमकर चीयर किया. बता दें कि शमी और बुमराह ने 9वें विकेट के लिए नाबाद 89 रनों की साझेदारी की. शमी ने नाबाद 56 और बुमराह ने नाबाद 34 रनों की पारी खेली.

दोनों ने लॉर्ड्स में भारत के लिए 9वें विकेट के लिए रिकॉर्ड साझेदारी की है. दोनों ने कपिल देव और मदन लाल के 66 रनों की साझेदारी के रिकॉर्ड को तोड़ा है. कपिल देव और मदन लाल के बीच 1982 में इंग्लैंड के खिलाफ ये साझेदारी हुई थी.

टीम इंडिया ने 5वें दिन के पहले घंटे में ऋषभ पंत के रूप में जब अपना सातवां विकेट गंवाया था तब इस बात की कम ही उम्मीद थी कि वह 200 से ज्यादा का लक्ष्य इंग्लैंड को दे पाएगी. शमी और बुमराह के इरादे कुछ और थे. दोनों ने इंग्लैंड की जीत की उम्मीदों को खत्म कर दिया.

A partnership to remember for ages for @Jaspritbumrah93 & @MdShami11 on the field and a rousing welcome back to the dressing room from #TeamIndia.



What a moment this at Lord's 👏👏👏#ENGvIND pic.twitter.com/biRa32CDTt