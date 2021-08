Ind vs Eng: हार के बाद कोहली ने टीम में बदलाव के दिए संकेत

टीम इंडिया को लीड्स टेस्ट मैच में करारी हार का सामना करना पड़ा है. टेस्ट सीरीज के तीसरे मैच में इंग्लैंड ने उसे पारी और 76 रनों से हरा दिया है. इंग्लैंड ने इस जीत के साथ सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली है.

हार के बाद भारतीय कप्तान विराट कोहली ने चौथे टेस्ट के लिए टीम में बदलाव के संकेत दिए हैं. विराट ने कहा, ‘हम रोटेशन के बारे में बातचीत करेंगे, इतने बड़े दौरे पर हम उम्मीद नहीं कर सकते कि हर खिलाड़ी 4 टेस्ट मैच लगातार खेलेगा.’

कप्तान कोहली ने कहा, ‘हम जानते थे कि जब हम 78 रन पर आउट हुए तो हम इसमें पिछड़ गए थे. विपक्षी टीम ने बड़ा स्कोर खड़ा किया. हमने महत्वपूर्ण साझेदारियां कीं और अगले दिन के बारे में सोचा लेकिन आज (चौथे दिन) सुबह इंग्लिश गेंदबाजों में शानदार खेल दिखाया और दबाव हम पर आ गया.’

