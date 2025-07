ENG vs IND 4th Test Playing 11: लॉर्ड्स में 22 रन से मिली हार को टीम इंडिया एक कड़ा सबक मानकर मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड ग्राउंड में खेलने उतरेगी. जहां भारत-इंग्लैंड के बीच चौथा टेस्ट 23 जुलाई से होना है.

टीम इंड‍िया के कप्तान शुभमन गिल को अपनी प्लेइंग 11 में बदलाव कर सकते हैं, क्योंकि इंग्लैंड का बॉल‍िंग अटैक अगले टेस्ट में उसी लेवल का दबाव बनाएगा. ऐसे में टीम इंड‍िया की प्लेइंग 11 को लेकर मैनचेस्टर टेस्ट में बदलाव संभव है.

शुभमन गिल ने हार के बाद स्पष्ट कहा कि ऋषभ पंत रन-आउट नहीं होते, तो भारत को 70–80 रन की बढ़त मिल सकती थी और टीम को पांचवें दिन की मुश्किल पिच पर लगभग 200 रन का पीछा नहीं करना पड़ता.

हालांकि भारतीय टीम के टॉप ऑर्डर का दूसरी पारी में वैसा प्रदर्शन नहीं रहा, जिसकी उनसे उम्मीद की गई थी. यशस्वी जायसवाल 0, करुण नायर 14, कप्तान गिल 6 पर आउट हुए. जब करुण नायर 193 रनचेज करते हुए 14 रनों पर आउट हुए तो टीम इंड‍िया का स्कोर 41 था. इसके बाद भारतीय टीम के विकेट लगातार गिरते गए.

A Test match to remember at Lord's 🤩#WTC27 | #ENGvIND



More ➡️ https://t.co/iCm88lmGc0 pic.twitter.com/Vl9HrVNpWY