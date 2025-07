India Playing 11 vs England 4th Test: 23 जुलाई से मैनचेस्टर में शुरू होने वाले चौथे टेस्ट से पहले टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन को लेकर तस्वीर अब भी साफ नहीं है. पेसर आकाश दीप पूरी तरह फिट नहीं हैं, ऐसे में अंशुल कम्बोज को डेब्यू का मौका मिल सकता है. ऑलराउंडर नीतीश रेड्डी पूरे दौरे से बाहर हो चुके हैं, जबकि अर्शदीप सिंह भी फ‍िटनेस की समस्या से जूझ रहे हैं. करुण नायर की जगह बरकरार रहेगी या साई सुदर्शन को मौका मिलेगा, इस पर भी अंतिम फैसला होना बाकी है.

टीम इंडिया ने चौथे टेस्ट से पहले सोमवार को अपना पहला आउटडोर ट्रेनिंग सेशन किया. इस दौरान तेज गेंदबाज आकाश दीप ने हल्की गेंदबाजी तो की, लेकिन पूरी तरह से फिट नहीं दिखे. लॉर्ड्स टेस्ट के बाद से वह ग्रोइन इंजरी (जांघ की चोट) से जूझ रहे हैं. कोच मॉर्न मोर्कल की निगरानी में उन्होंने गेंदबाजी की.

इसके बाद आकाश दीप सिर्फ दर्शक की तरह साइडलाइन पर खड़े रहे, उनके साथ अर्शदीप सिंह भी दिखे, जो हाथ की चोट के कारण पहले ही बाहर हो चुके हैं. अगर आकाश दीप भी फिट नहीं हुए, तो जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज के साथ तीसरे तेज गेंदबाज के रूप में टीम को प्रसिद्ध कृष्णा या अंशुल कम्बोज में से किसी एक को चुनना होगा.

हरियाणा के अंशुल कम्बोज जो अर्शदीप के कवर के तौर पर टीम से जुड़े थे, उन्हें सोमवार को टीम में शामिल कर लिया गया. इसका मतलब है कि उन्हें डेब्यू करने का मौका मिल सकता है. कम्बोज ने नेट्स में करीब एक घंटे तक तेजी से गेंदबाजी की. उनके साथ सिराज, बुमराह, प्रसिद्ध और शार्दुल ठाकुर भी गेंदबाजी कर रहे थे. कम्बोज ने हल्की बल्लेबाजी भी की, जिससे ये भी संकेत मिला कि वो नीतीश रेड्डी की जगह ऑलराउंडर विकल्प हो सकते हैं.

सिराज ने प्रैक्ट‍िस सेशन के दौरान आक्रामक गेंदबाजी की, खासकर शुभमन गिल, केएल राहुल और ऋषभ पंत के खिलाफ. वहीं बुमराह ने फील्ड पर आकर गेंदबाजी की, क्योंकि प्रैक्टिस पिच थोड़ी फिसलन भरी थी.

ऋषभ पंत हुए फिट, क्या खेलेंगे मैनचेस्टर टेस्ट?

नेट सेशन के दौरान सभी की निगाहें ऋषभ पंत पर भी थीं, उन्होंने लॉर्ड्स टेस्ट में कीपिंग नहीं की थी क्योंकि दूसरे टेस्ट के पहले दिन उनकी उंगली में चोट लग गई थी. पांचवें दिन जब वो बल्लेबाजी कर रहे थे तो जोफ्रा आर्चर की गेंदों का सामना करते हुए दर्द हो रहा था. लेकिन इस ट्रेनिंग सेशन में पंत ने बिना किसी परेशानी के कीपिंग की और लगभग एक घंटे तक बल्लेबाजी भी की. पंत ने सिराज, कम्बोज और प्रसिद्ध के खिलाफ आराम से बल्लेबाजी की और कोई दिक्कत नहीं दिखाई दी.

