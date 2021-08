IND vs ENG: इंग्लैंड फैन्स ने की शर्मनाक हरकत, केएल राहुल पर फेंके शराब की बोतलों के ढक्कन

भारत और इंग्लैंड के बीच ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदान में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन एक शर्मनाक घटना सामने आई है. भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे टेस्ट मैच के दौरान आज इंग्लैंड के फैन्स ने टीम इंडिया के केएल राहुल पर बीयर और शैंपेन के कॉर्क फेंके.



जानकारी के मुताबिक यह घटना उस वक़्त हुई जब केएल राहुल बाउंड्री के पास फील्डिंग कर रहे थे. ऐसे में सोशल मीडिया पर इस हरकत का वीडियो और कुछ तस्वीरें वायरल हो रही हैं. जिसके बाद क्रिकेट प्रेमियों के बीच इंग्लैंड फैन्स की इस हरकत की जमकर आलोचना की जा रही है.









मैच के 68वें ओवर के दौरान ब्रॉडकास्टर्स ने गुस्से में जाते हुए केएल राहुल और जिस तरफ से कॉर्क फेके गए उस स्टैंड को भी दिखाया. वहीं सोशल मीडिया पर टीम इंडिया के कैप्टन विराट कोहली का भी एक वीडियो शेयर किया जा रहा है जिसमें वो केएल राहुल को इशारा करते हुए फेके गए कॉर्क को वापस स्टैंड में फेंकने की बात कह रहे हैं.



Virat Kohli signaling to KL Rahul to throw it back to the crowd - Terrible from the crowd to throw some things to the players.#ENGvIND #ViratKohli pic.twitter.com/c7Ba7CBKTQ