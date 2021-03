Ind vs Eng: इंग्लैंड की हार का वीरेंद्र सहवाग ने ऐसे उड़ाया मजाक, शेयर किया फनी Meme

टीम इंडिया ने इंग्लैंड को तीन मैचों की वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में 66 रनों से शिकस्त दे दी. जीत के साथ ही टीम इंडिया ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है. कोहली के नेतृत्व वाली टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवरों में 317/5 रन बनाए. जवाब में इंग्लैंड की टीम 251 रनों पर सिमट गई. हालांकि एक वक्त इंग्लैंड की टीम आसानी से जीत की ओर बढ़ रही थी. उसने 14.1 ओवरों में बिना किसी नुकसान के 135 रन बना लिये थे, लेकिन ओपनर जेसन रॉय के आउट होते ही पूरी टीम लड़खड़ा गई.

इंग्लैंड की हार के बाद टीम इंडिया के पूर्व ओपनर वीरेंद्र सहवाग ने ट्विटर पर एक फनी मीम शेयर किया. उन्होंने इंग्लैंड टीम का मजाक उड़ाया. 2019 वर्ल्ड कप के एक मैच में भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया था, जिसके बाद एक पाकिस्तानी फैन का वीडियो वायरल हुआ था.

सहवाग ने उस पाकिस्तानी फैन का मीम शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 'इंग्लैंड मजबूत स्थिति में था और उसने 14.1 ओवरों में बिना विकेट गंवाए 135 रन बना लिए थे, तभी लॉर्ड शार्दुल, प्रसिद्ध कृष्णा और भुवी आए और पूरा मैच पलट दिया.' बता दें कि मैच में प्रसिद्ध कृष्णा ने 4, शार्दुल ठाकुर ने 3 और भुवनेश्वर कुमार ने 2 विकेट निकाले.

England going strong at 135/0 after 14.1 overs and then

Lord Shardul , Prasidh Krishna and Bhuvi pic.twitter.com/Tbc4MoAtxp