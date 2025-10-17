रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचों में बना सकते हैं 6 महारिकॉर्ड, सचिन-कोहली को छोड़ेंगे पीछे

टीम इंडिया के दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा करीब 6 महीने बाद मैदान पर वापसी करने जा रहे हैं. वह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज़ में खेलेंगे, जिसकी शुरुआत रविवार (19 अक्टूबर) को पर्थ में होगी. इस सीरीज़ में कप्तानी शुभमन गिल के पास होगी, जबकि रोहित बतौर सीनियर खिलाड़ी ओपनिंग करते नज़र आएंगे. रोहित ने आखिरी वनडे मैच 9 मार्च को न्यूज़ीलैंड के खिलाफ दुबई में खेला था, जहां उन्होंने 76 रन की शानदार पारी खेली थी और ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ बने थे. लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में रोहित शर्मा कई कीर्तिमान अपने नाम कर सकते हैं.

सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ने का मौका

रोहित शर्मा ने अब तक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 8 वनडे शतक लगाए हैं. अगर वह इस सीरीज में 2 और शतक बना लेते हैं, तो वह सचिन तेंदुलकर (9 शतक) को पीछे छोड़ देंगे और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज़ बन जाएंगे.

वनडे में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने का मौका

रोहित ने अब तक 273 वनडे मैचों में 344 छक्के लगाए हैं. उन्हें पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी (351 छक्के) के रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए सिर्फ 8 छक्कों की ज़रूरत है. ऐसा करते ही वह वनडे इतिहास में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज़ बन जाएंगे.

ऑस्ट्रेलिया की धरती पर 1000 रन पूरे करने की दहलीज पर

रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया में खेले गए 19 वनडे मैचों में 990 रन बनाए हैं. उन्हें केवल 10 रन और चाहिए ताकि वह ऑस्ट्रेलिया की धरती पर 1000 रन पूरे करने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज़ बन सकें.

गांगुली का रिकॉर्ड भी निशाने पर

वनडे में रोहित शर्मा के कुल रन 11,168 हैं. अगर वह 54 रन और बना लेते हैं, तो वह सौरव गांगुली (11,221 रन) को पीछे छोड़ देंगे और भारत के लिए तीसरे सबसे ज़्यादा वनडे रन बनाने वाले खिलाड़ी बन जाएंगे.

500 अंतरराष्ट्रीय मैच पूरे करने की ओर

रोहित शर्मा अब तक भारत के लिए 499 अंतरराष्ट्रीय मैच खेल चुके हैं. अगर वह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस सीरीज़ में कोई भी मैच खेलते हैं, तो वह सचिन तेंदुलकर, एमएस धोनी, विराट कोहली और राहुल द्रविड़ के बाद भारत के लिए 500 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाले पांचवें खिलाड़ी बन जाएंगे.

20,000 अंतरराष्ट्रीय रन पूरे करने की संभावना

रोहित शर्मा ने अब तक अपने करियर में 19,700 अंतरराष्ट्रीय रन बनाए हैं. अगर वह इस सीरीज़ में 300 रन जोड़ लेते हैं, तो वह 20,000 रन पूरे करने वाले चौथे भारतीय बल्लेबाज़ बन जाएंगे. उनसे पहले यह उपलब्धि सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली और राहुल द्रविड़ ने हासिल की थी.

बता दें कि भारत-ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला वनडे मुकाबला 19 अक्टूबर को पर्थ में खेला जाएगा.सीरीज का दूसरा मैच 23 अक्टूबर को होगा. जबकि तीसरा और आखिरी मैच 25 अक्टूबर को खेला जाएगा.

