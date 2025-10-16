IND vs AUS: पर्थ के जिस मैदान पर पहला ODI, वहां फिसड्डी है ऑस्ट्रेलिया, जानें भारत का हाल

भारत- ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला वनडे मुकाबला 19 अक्तूबर यानी शनिवार को पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मुकाबले पर सभी की नजर होगी. क्योंकि करीब 6 महीने बाद टीम इंडिया के दो स्टार खिलाड़ी रोहित शर्मा और विराट कोहली नीली जर्सी में नजर आएंगे. दोनों टीमों के बीच कुल 3 वनडे खेले जाने हैं. इसके बाद 5 मैचों की टी20 सीरीज होगी. लेकिन क्या आपको पता है कि पर्थ के जिस मैदान पर ये मुकाबला होने जा रहा है वहां का रिकॉर्ड कैसा है...

जानें इस मैदान का रिकॉर्ड

इस मैदान पर मेजबान ऑस्ट्रेलिया ने कुल 3 वनडे मैच खेले हैं. उसे अपने तीनों ही मैच में हार का सामना करना पड़ा है. ऑस्ट्रेलिया ने इस मैदान पर आखिरी वनडे नवंबर 2024 में खेला था. तब पाकिस्तान ने उसे 8 विकेट से रौंदा था. इससे पहले 2018 में ऑस्ट्रेलिया को साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड से भी इस मैदान पर शिकस्त झेलनी पड़ी है. यानी इस मैदान पर ऑस्ट्रेलिया के लिए वनडे का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है.

वहीं, दूसरी ओर भारतीय टीम की बात करें तो इस मैदान पर भारत ने अबतक एक भी वनडे मैच नहीं खेला है. 19 अक्तूबर को टीम इंडिया अपना पहला वनडे मैच इस मैदान पर खेलेगी.

ऑस्ट्रेलिया पहुंची भारतीय टीम

वनडे सीरीज के लिए गिल की कप्तानी वाली भारतीय टीम गुरुवार सुबह ऑस्ट्रेलिया पहुंच गई है. पर्थ के मैदान पर खिलाड़ियों ने जमकर प्रैक्टिस भी की है. रोहित और कोहली के प्रैक्टिस करते कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. बता दें कि ये वनडे सीरीज रोहित और विराट के 2027 वनडे वर्ल्ड की तैयारियों और प्लानिंग के लिहाज से भी काफी अहम है.

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम: शुभमन गिल (कप्तान), श्रेयस अय्यर (उप-कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल (विकेटकीपर), नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, यशस्वी जायसवाल.

भारतीय टीम के ऑस्ट्रेलिया दौरे का शेड्यूल

पहला वनडे-19 अक्टूबर, पर्थ

दूसरा वनडे- 23 अक्टूबर, एडिलेड

तीसरा वनडे- 25 अक्टूबर, सिडनी

पहला टी20- 29 अक्टूबर, कैनबरा

दूसरा टी20- 31 अक्टूबर, मेलबर्न

तीसरा टी20- 2 नवंबर, होबार्ट

चौथा टी20- 6 नवंबर, गोल्ड कोस्ट

पांचवां टी20- 8 नवंबर, ब्रिस्बेन

