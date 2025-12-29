scorecardresearch
 
'कोई मेरे पति से शादी करना चाहता था...', पाकिस्तानी क्रिकेटर की पत्नी ने तलाक पर तोड़ी चुप्पी

सानिया अशफाक ने कहा कि उन्होंने हमेशा पत्नी और मां की जिम्मेदारी निभाई और परिवार को एकजुट रखने की पूरी कोशिश की, लेकिन तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप के चलते सबकुछ बिगड़ गया. सानिया अशफाक ने टूटे दिल से अपनी व्यथा को फैन्स संग शेयर किया.

इमाद वसीम ने सानिया अशफाक से तलाक ले लिया है (Photo: Sannia Ashfaq Instagram)

पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर इमाद वसीम और सानिया अशफाक की शादी टूट गई है. इमाद फिलहाल सिलहट में हैं, जहां वह बांग्लादेश प्रीमियर लीग (BPL) में ढाका कैपिटल्स के लिए भाग ले रहे हैं. रविवार (28 दिसंबर) रात अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए इमाद ने सानिया से तलाक की घोषणा की. इस कपल के तीन बच्चे हैं और दोनों ने अलग होने के बावजूद बच्चों की देखभाल को लेकर जिम्मेदारी निभाने का आश्वासन दिया है.

इमाद वसीम और सानिया अशफाक की शादी अगस्त 2019 में हुई थी. सानिया ने तलाक के पीछे तीसरे पक्ष की संलिप्तता होने का आरोप लगाया और कहा कि कोई उनके पति से शादी करना चाहता था. उन्होंने अपने टूटे परिवार और पांच महीने के बच्चे के पिता से दूर रहने पर गहरा दुख व्यक्त किया.

सानिया अशफाक ने इंस्टाग्राम पर लिखा, 'मैं यह सब बहुत गहरे दर्द के साथ लिख रही हूं. मेरा घर टूट चुका है और मेरे बच्चों से उनके पिता छिन गए हैं. मैं तीन बच्चों की मां हूं, जिनमें एक पांच महीने का बच्चा भी है, जिसे उसके पिता ने आज तक गोद में नहीं उठाया है. यह कोई ऐसी कहानी नहीं है जिसे मैं साझा करना चाहती थी, लेकिन मेरी चुप्पी को मेरी कमजोरी न समझा जाए.'

मैंने रिश्ते को बचाने की कोशिश की: सानिया
सानिया अशफाक ने आगे लिखा, 'कई शादियों की तरह, हमारे रिश्ते में भी मुश्किलें थीं, लेकिन वह चलता रहा. मैं एक पत्नी और मां के रूप में अपने परिवार को बचाने के लिए पूरी तरह समर्पित रही और ईमानदार कोशिशें करती रही. आखिरकार इस शादी के टूटने की वजह एक तीसरे व्यक्ति का दखल बना, जिसकी मंशा मेरे पति से शादी करने की थी. यही पहले से कमजोर हो चुके रिश्ते पर आखिरी वार साबित हुआ.'

इमाद वसीम ने भी तलाक की पुष्टि की और कहा कि उनका विवाह लंबे समय से चल रहे असहमति और झगड़ों के कारण टूट गया. उन्होंने यह स्पष्ट किया कि वे अपने बच्चों की देखभाल पूरी जिम्मेदारी से करेंगे और जनता से अपील की कि किसी भी अफवाह पर विश्वास न करें. इमाद ने यह भी चेतावनी दी कि यदि किसी ने उनकी निजी जिंदगी को बदनाम करने की कोशिश की, तो वे कानूनी रास्ते से इसका सामना करेंगे.

37 साल के इमाद वसीम ने दिसंबर 2024 में दूसरी बार अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया था. उन्होंने पाकिस्तान के लिए 55 वनडे और 75 टी20 इंटरनेशनल मैच खेलकर 1540 रन बनाए और 117 विकेट लिए. वह 2017 में पाकिस्तान की ICC चैम्पियंस ट्रॉफी विजेता टीम का भी हिस्सा रहे.

