WTC Points Table 2025-27 Latest Update: भारतीय टीम ने इंग्लैंड को ओवल टेस्ट में 6 रनों से मात क्या दी, इसका असर टीम की WTC (वर्ल्ड टेस्ट चैम्प‍ियनश‍िप) की प्वाइंट्स टेबल में भी देखने को मिला. मैनचेस्टर टेस्ट के बाद भारतीय टीम WTC के 2025-27 चक्र की प्वाइंट्स टेबल में चौथे नंबर पर थी, लेकिन अब उसे एक स्थान का फायदा हुआ.

ताजा स्थ‍ित‍ि में अब‍ टीम इंड‍िया WTC प्वाइंट्स टेबल में तीसरे नंबर पर है. वहीं इंग्लैंड की टीम ख‍िसककर चौथे नंबर पर पहुंच गई है. इंग्लैंड की टीम मैनचेस्टर टेस्ट के बाद प्वाइंट्स टेबल में तीसरे नंबर पर काब‍िज हो गई थी. ऑस्ट्रेल‍िया नंबर 1 पर काब‍िज है. नंबर 2 पर श्रीलंका की टीम है.



यह भी पढ़ें: 'बिरयानी कम, कोहली का 100% हाथ...', ओवल टेस्ट के बाद मोहम्मद स‍िराज बोले-बॉडी अब थक गई है, भाई इस्माइल ने बताया हर राज

The #WTC27 table following the thriller at The Oval 👌#ENGvIND ✍️: https://t.co/BpHDFeOXy8 pic.twitter.com/cPo96mFaGS