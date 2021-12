ICC World Test Championship Points Table में ऑस्ट्रेलिया की एंट्री, पहला मैच जीतते ही लगाई लंबी छलांग, टीम इंडिया को भी पछाड़ा

आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (ICC World Test Championship) में ऑस्ट्रेलिया टीम की भी एंट्री हो गई है. अब पॉइंट्स टेबल में सभी 8 टीमें काबिज हुईं. अपने पहले ही टेस्ट में 9 विकेट से जीत हासिल कर ऑस्ट्रेलिया ने लंबी छलांग लगाई है. कंगारू टीम अब टेस्ट चैंपियनशिप की पॉइंट्स टेबल में दूसरे नंबर पर पहुंच गई है.

इस लंबी छलांग के दौरान ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान और टीम इंडिया को भी पछाड़ दिया है. पाकिस्तान तीसरे और भारतीय टीम चौथे नंबर पर खिसक गई हैं. श्रीलंका टीम अब भी टॉप पर बरकरार है.

100% के साथ श्रीलंका टॉप पर

दरअसल, पॉइंट्स टेबल में जीत के प्रतिशत के आधार पर रैंकिंग निर्धारित की जाती है. इस लिहाज से अब तक श्रीलंका अपने सभी 2 मैच जीतकर 100% के साथ टॉप पर है. जबकि ऑस्ट्रेलिया ने एक मैच जीता और वह भी इसी प्रतिशत के साथ दूसरे नंबर पर है. एक जैसा प्रतिशत होने पर पॉइंट्स को ध्यान में रखा जाता है.

टीम इंडिया चौथे नंबर पर

वहीं, पाकिस्तान टीम ने अब तक चैंपियनशिप के तहत दो सीरीज खेलीं, जिसमें 4 में से 3 मैच जीते. इस लिहाज से टीम 75% के साथ तीसरे नंबर पर है. जबकि चौथे पायदान पर मौजूद भारतीय टीम की जीत का प्रतिशत 58.33 है. उसने अब तक 2 सीरीज में 6 टेस्ट खेले. इसमें 3 जीते और एक हारा है. दो टेस्ट ड्रॉ रहे हैं. टीम इंडिया को पेनल्टी ओवर्स के तहत 2 पॉइंट्स का नुकसान भी झेलना पड़ा था.

