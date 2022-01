ICC Awards 2021, ODI Cricketer of the Year: Babar Azam साल 2021 के बेस्ट वनडे क्रिकेटर, सिर्फ 6 मैच खेलकर किया कारनामा

पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है. उन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने साल 2021 का बेस्ट वनडे क्रिकेटर घोषित किया है. बड़ी बात यह है कि बाबर ने पिछले साल सिर्फ 6 वनडे ही खेले, लेकिन इसमें उनका प्रदर्शन बेहद शानदार रहा था. वहीं, महिलाओं में वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 का खिताब साउथ अफ्रीका की Lizelle Lee को मिला.

इस खिताब के लिए बाबर आजम का मुकाबला बांग्लादेश के शाकिब अल हसन, साउथ अफ्रीका के जानेमन मलान और आयरलैंड के पॉल स्टर्लिंग से था. पिछले साल स्टर्लिंग ने 14 वनडे खेलकर सबसे ज्यादा 705 रन बनाए, जबकि जानेमन मलान 8 वनडे में 509 रन बनाकर दूसरे नंबर पर रहे. वहीं, बाबर आजम इस मामले में 7वें नंबर पर रहे.

बाबर ने पिछले साल 405 रन बनाए

बाबर आजम ने पिछले साल सिर्फ 6 वनडे खेले, जिसमें 67.50 की औसत से 405 रन बनाए. इस दौरान बाबर ने दो शतक भी जमाए. उनका बेस्ट स्कोर 158 रन रहा. बाबर ने पिछले साल दो ही सीरीज खेली, जिसमें साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2-1 से जीत दर्ज की. इस सीरीज में बाबर 228 रन बनाकर दूसरे बेस्ट स्कोरर रहे थे.

⭐️ Shakib vs Babar vs Malan vs Stirling ⭐️



The winner of the 2021 ICC Men's ODI Cricketer of the Year has been announced ⬇️https://t.co/M2f6dkelFf