ICC Rankings: PAK के बाबर आजम का कमाल जारी, ICC रैकिंग में सबको पछाड़ बने नंबर 1

आईसीसी की नवीनतम टी20 रैंकिंग में पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम नंबर-1 बल्लेबाज बन गए हैं. बाबर ने इंग्लैंड के बल्लेबाज डेविड मलान को पीछे छोड़ दिया है. भारतीय कप्तान विराट कोहली पांचवें और केएल राहुल आठवें नंबर पर बरकरार हैं. वहीं, टी20 वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन कर रहे श्रीलंका के वानिंदु हसारंगा टी20 में वर्ल्ड के नंबर-1 बॉलर बन गए.

जनवरी 2018 के बाद बाबर आजम टी20 रैंकिंग में पहली बार शीर्ष पर पहुंचे हैं. पिछले हफ्ते की रैंकिंग में दूसरे स्थान पर मौजूद बाबर को 14 प्वाइंट्स का फायदा हुआ है. बाबर के अब कुल 834 रेटिंग अंक हैं. वहीं डेविड मलान अब 798 रेटिंग अंकों के साथ दूसरे पायदान पर है.

पाकिस्तानी टीम ने मौजूदा वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल में जगह बना ली है. टीम के इस सफर में बाबर आजम का अहम रोल रहा है. बाबर आजम अबतक चार पारियों में 66 की औसत और 124.52 की स्ट्राइक रेट से 198 रन बना चुके हैं.

Babar Azam is the new No.1 batter on the @MRFWorldwide ICC Men’s T20I rankings, while Wanindu Hasaranga has claimed top spot on the bowling rankings for the first time 👏#T20WorldCup pic.twitter.com/zoCVVJIPze