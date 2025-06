अब 5 नहीं 4 द‍िन का होगा टेस्ट मैच, ICC ने कर ली पूरी तैयारी... जानिए भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड की टीमें क्या करेंगी

एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि आईसीसी 2027-29 के वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप (WTC) चक्र में छोटे देशों के लिए चार दिवसीय टेस्ट मैचों को मंजूरी देने के लिए तैयार है. दूसरी तरफ भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड तब भी परंपरागत रूप से चले आ रहे पांच दिवसीय मैच खेल सकते हैं.

Temba Bavuma of South Africa celebrates with the WTC trophy. (Getty)