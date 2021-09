ICC Rankings: शेफाली T20 में नंबर-1 पर बरकरार, मंधाना टॉप-3 में

आईसीसी की नवीनतम रैंकिंग में भारत की युवा स्टार शेफाली वर्मा ने महिला टी20 बल्लेबाजों में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है. न्यूजीलैंड की सोफी डिवाइन ऑलराउंडरों की सूची में संयुक्त रूप से शीर्ष पर पहुंच गई हैं.

शेफाली 759 रैंकिंग अंकों के साथ शीर्ष पर हैं. ऑस्ट्रेलिया की बेथ मूनी (744) दूसरे, जबकि भारतीय टी20 टीम की उपकप्तान स्मृति मंधाना (716) तीसरे स्थान पर हैं. ऑस्ट्रेलिया की मेग लेनिंग 709 अंकों के साथ चौथे, जबकि सोफी एक स्थान के फायदे से 689 अंकों के साथ पांचवें स्थान पर हैं.

सोफी ने होव में इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय में 50 रन बनाने के अलावा 26 रन देकर दो विकेट भी चटकाए. इस प्रदर्शन की बदौलत वह ऑलराउंडरों की सूची में भी एक स्थान के फायदे से इंग्लैंड की नताली स्किवर के साथ संयुक्त रूप से शीर्ष पर पहुंच गई हैं.

🔹 Sophie Devine reaches the pinnacle

🔹 Big gains for Lizelle Lee



Changes galore in the @MRFWorldwide ICC Women's T20I Player Rankings this week 📈



More details 👉 https://t.co/5JdSlzVZfk pic.twitter.com/cf7EZqQ262