ICC Awards 2021: Marais Erasmus को मिला साल के सर्वश्रेष्ठ अंपायर का खिताब

इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) की ओर से आईसीसी अवॉर्ड्स (ICC Awards 2021) का ऐलान करना लगातार जारी है. सोमवार को आईसीसी ने अंपायर ऑफ द ईयर के विजेता का ऐलान किया है. साउथ अफ्रीकी अंपायर मराएस एरेसमस (Marais Erasmus) को अंपायर ऑफ द ईयर 2021 घोषित किया गया है.



Marais Erasmus ने पिछले साल हुए ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच टी-20 वर्ल्डकप फाइनल में अंपायरिंग की थी. ये तीसरी बार है, जब Marais Erasmus को अंपायर ऑफ द ईयर का खिताब मिला है, इससे पहले वह 2016, 2017 में ये खिताब जीत चुके हैं.



🏅 Marais Erasmus, a member of the Elite Panel of ICC Umpires, is the 2021 ICC Umpire of the Year 👏



