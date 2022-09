Deepti Sharma: 'मैं अपने प्लेयर के साथ हूं...', रनआउट पर कमेंटेटर ने पूछा सवाल तो हरमनप्रीत कौर ने दिया जवाब

इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने उसके घर में वनडे सीरीज़ जीतकर इतिहास रच दिया. लॉर्ड्स में खेले गए सीरीज़ के आखिरी मैच में एक बड़ा विवाद हुआ, जिसने क्रिकेट जगत को हिलाकर रख दिया. भारतीय बॉलर दीप्ति शर्मा ने आखिरी में इंग्लैंड की चार्ली डीन को रनआउट किया, जिसपर बवाल हुआ और इंग्लैंड की ओर से खेल भावना की बात कही जा रही है.

लेकिन टीम इंडिया की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने खुले तौर पर अपनी प्लेयर का समर्थन किया और सवाल उठाने वालों को मुंहतोड़ जवाब दे दिया. हरमनप्रीत कौर ने साफ कहा कि हमने कुछ भी ऐसा नहीं किया जो आईसीसी के नियमों के तहत ना हो, ऐसे में किसी भी तरह का सवाल खड़ा होना पूरी तरह से गलत है.

Indian Captain Harmanpreet Kaur on Deepti Sharma's run-out. A perfect reply by the Captain. pic.twitter.com/bx197Nflt3