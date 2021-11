Hardik Pandya Fitness: हार्दिक पंड्या ने खुद टीम इंडिया में आने से मना किया, जानिए सिलेक्शन कमेटी से क्या कहा

Hardik Pandya Fitness: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2021 सीजन और फिर टी-20 वर्ल्ड कप में पूरी तरह फ्लॉप रहे ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या अब कोई जल्दबाजी करने के मूड में नहीं हैं. आईपीएल और वर्ल्ड कप में वे पूरी तरह से फिट नहीं थे, इसके बावजूद उनका सिलेक्शन हुआ और वे दोनों टूर्नामेंट खेले भी. हालांकि, वे कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर सके. ऐसे में उनकी जमकर आलोचना भी हुई.

आजतक को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के सूत्रों ने बताया कि अब हार्दिक पंड्या ने सिलेक्शन कमेटी को साफ लफ्जों में कह दिया है कि जब तक वे पूरी तरह फिट नहीं हो जाते, तब तक उन्हें किसी भी सीरीज के लिए सिलेक्ट नहीं किया जाए. हार्दिक ने कहा कि वे पूरी तरह फिट होकर ही किसी सीरीज में सिलेक्ट होने के लिए उपलब्ध रहेंगे.

वर्ल्ड कप में फ्लॉप रहे हार्दिक

हाल ही में हुए टी-20 वर्ल्ड कप में हार्दिक पंड्या का बल्ला बिल्कुल भी नहीं चला था. गेंदबाजी भी उन्होंने सिर्फ दो मैच में ही 4 ओवर के लिए ही की थी. इसमें भी उन्हें कोई सफलता नहीं मिली थी. वर्ल्ड कप में हार्दिक ने ग्रुप स्टेज के सभी 5 मैच खेले, जिसकी तीन पारियों में सिर्फ 69 रन ही बनाए थे.

