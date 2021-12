IND tour of SA: 'रहाणे की जगह लेने को तैयार है ये युवा..', हरभजन ने बताया अफ्रीका दौरे का प्लान

IND tour of SA: टीम इंडिया को दिसंबर के दूसरे हफ्ते में साउथ अफ्रीका दौरे पर जाना है. टीम के लिए उपकप्तान अजिंक्य रहाणे की खराब फॉर्म टेंशन बनी हुई है. ऐसे में भारतीय स्पिन स्टार हरभजन सिंह ने इसका हल निकाला है. उन्होंने एक ऐसे प्लेयर का नाम सुझाया है, जो रहाणे की जगह ले सकता है. दरअसल, हरभजन ने मिडिल ऑर्डर में श्रेयस अय्यर को रहाणे की जगह परफेक्ट रिप्लेसमेंट माना है.

रहाणे का प्रदर्शन कुछ समय से अच्छा नहीं रहा है. हाल ही में न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज के पहले मैच में भी उन्होंने पहली पारी में 35 और सेकंड इनिंग में सिर्फ 4 रन बनाए थे. उनका औसत ग्राफ लगातार गिरता गया है. मौजूदा समय में रहाणे का औसत 39.01 है, जो 2014 की तुलना में सबसे कम है. रहाणे को चोट के चलते न्यूजीलैंड के खिलाफ मुंबई टेस्ट में आराम दिया गया.

अय्यर ने डेब्यू टेस्ट में ही रच दिया इतिहास

इसी कानपुर टेस्ट में श्रेयस अय्यर ने डेब्यू करते हुए पहली पारी में शतक और सेकंड इनिंग में फिफ्टी जड़ी. अय्यर ने पहली पारी में 105 रन की पारी खेली थी. इसके बाद दूसरी पारी में अय्यर ने 65 रन जड़ दिए. इसी के साथ अय्यर डेब्यू टेस्ट में शतक और फिर फिफ्टी लगाने वाले भारत के पहले क्रिकेट भी बने. साथ ही डेब्यू टेस्ट में शतक लगाने वाले 16वें भारतीय बने. इस रिकॉर्ड के साथ उन्होंने साउथ अफ्रीका दौरे पर अपनी जगह लगभग पक्की कर ली है.

किसका सिलेक्शन होगा, यह देखना मजेदार

हरभजन ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा कि श्रेयस अय्यर ने अपने पिछले मैच (डेब्यू) में शानदार खेल दिखाया. मैं बेहद खुश हूं कि उन्होंने मिडिल ऑर्डर में मिले मौके का शानदार फायदा उठाया. जबकि अजिंक्य रहाणे रन बनाने में नाकाम रहे हैं. ऐसे में उनकी जगह श्रेयस अय्यर बेहतर ऑप्शन हो सकते हैं. मैं यह तो नहीं जानता कि साउथ अफ्रीका दौरे के लिए रहाणे का सिलेक्शन होगा या नहीं, लेकिन अय्यर ने मिडिल ऑर्डर में अपनी जगह पक्की कर ली है. यह देखना मजेदार होगा कि किसका सिलेक्शन होगा.

I think shreyes Iyer ready to fill the slot https://t.co/PmlBNfJ5i7 pic.twitter.com/My93EZqlep