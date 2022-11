Happy Birthday Virat Kohli: टीम इंडिया ने कोहली के साथ मनाया इस दिग्गज का भी बर्थडे, एक साथ काटा केक, VIDEO

Happy Birthday Virat Kohli: ऑस्ट्रेलिया में इन दिनों टी20 वर्ल्ड कप 2022 खेल रहे भारतीय स्टार प्लेयर विराट कोहली आज (5 नवंबर) को 34 साल के हो गए हैं. टीम इंडिया ग्रुप स्टेज में अपना आखिरी मैच खेलने के लिए मेलबर्न पहुंची है. इसी दौरान केक काटकर विराट कोहली का बर्थडे मनाया गया.

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने इसका एक वीडियो भी शेयर किया है. इसमें देखा जा सकता है कि भारतीय टीम ने कोहली के साथ साउथ अफ्रीका के पैडी अप्टन का भी बर्थडे मनाया है. पैडी का भी आज ही जन्मदिन है और वह 54 साल के हो गए हैं.

कोहली-पैडी ने एक-दूसरे को केक खिलाया

बीसीसीआई ने जो वीडियो शेयर किया है, उसमें देख सकते हैं कि कोहली और पैडी के लिए अलग-अलग केक सजाए गए. दोनों ने ही एकसाथ केक काटकर बर्थडे सेलेब्रेट किया. केक काटने के बाद कोहली ने सबसे पहले पैडी को केक खिलाया. फिर पैडी ने भी कोहली का मुंह मीठा कराया. इसके बाद विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने केक लिया और कोहली के चेहरे पर लगा दिया.

Birthday celebrations ON in Australia 🎂 🎉 Happy birthday @imVkohli & @PaddyUpton1 👏 👏 #TeamIndia | #T20WorldCup pic.twitter.com/sPB2vHVHw4

2011 में वर्ल्ड कप जिता चुके हैं पैडी अप्टन

पैडी अप्टन भारतीय टीम के मेंटल कंडीशनिंग कोच हैं. पैडी को इसी साल जुलाई में टीम इंडिया का मेंटल कंडीशनिंग कोच नियुक्त किया गया. बता दें कि पैडी 2011 में भी भारतीय टीम के साथ जुड़े थे. उस वक्त टीम के कोच गैरी कर्स्टन थे. यह वही साल था, जब भारतीय टीम ने महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में वनडे वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास रचा था.

दूसरी ओर विराट कोहली के बर्थडे के मौके पर दुनियाभर में मौजूद फैन्स के बीच जमकर गर्मजोशी देखी जा रही है. इसी बीच कुछ फैन्स ने मेलबर्न में ही केक काटकर कोहली का जन्मदिन मनाया है.

#WATCH | Australia: Fans of Indian Cricketer Virat Kohli, celebrate his 34th birthday in Melbourne pic.twitter.com/smld7P6nLZ