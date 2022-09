Shane Warne Birthday: शेन वॉर्न को याद कर भावुक हुए सचिन तेंदुलकर, बोले- बहुत जल्दी चले गए दोस्त

Shane Warne Birthday: ऑस्ट्रेलिया के महान स्पिनर शेन वॉर्न का आज (13 सितंबर) जन्म दिन है. यह लीजेंड आज हमारे बीच मौजूद नहीं है, लेकिन दुनियाभर से उनके चाहने वाले उन्हें याद कर रहे हैं. इसी तरह सचिन तेंदुलकर भी वॉर्न को याद करते हुए भावुक हो गए.

दरअसल, शेन वॉर्न का पिछले साल 4 मार्च को हार्ट अटैक के चलते थाईलैंड में निधन हो गया था. 52 साल के वॉर्न के असामयिक निधन ने दुनियाभर के क्रिकेट प्रशंसकों को झकझोर कर रख दिया था.

वॉर्न का 20 मार्च को अंतिम संस्कार हुआ था. इस दौरान कई दिग्गज क्रिकेटर मौजूद रहे थे. इनमें पूर्व तेज गेंदबाज ग्लेन मैक्ग्रा के अलावा एलन बॉर्डर, मार्क टेलर और मार्क वॉ जैसे कई लीजेंड शामिल रहे थे.

सचिन समेत कई लोगों ने वॉर्न को याद किया

सचिन ने लिखा, 'आपके जन्म दिन पर आप ही के बारे में सोच रहा था वॉर्नी!, बहुत जल्दी चले गए. आपके साथ मेरे कई यादगार पल रहे हैं. मैं इन्हें हमेशा संभालकर रखूंगा.' सचिन के अलावा भी दुनियाभर से कई चाहने वालों ने वॉर्न को याद किया. मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड की ओर से भी ट्वीट किया गया. उन्होंने विश करते हुए लिखा कि हम आपको याद कर रहे हैं.

Thinking of you on your birthday Warnie!

Gone too soon. Had so many memorable moments with you.

Will cherish them forever mate. pic.twitter.com/0a2xqtccNg — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) September 13, 2022

Fondly remembering this great legend on his birth anniversary!



A man who defined class and accuracy on the pitch through his zest for perfection!



May you shine the brightest wherever you are mate ❤️#HappyBirthdayShaneWarne @ShaneWarne pic.twitter.com/f9qupBkuTg — Yuvraj Singh (@YUVSTRONG12) September 13, 2022

A legacy gives you a perspective on what's important.



It is about the richness of an individual's life, including what they accomplished and the impact they had on people and places.



Shane’s Legacy will live on.



Happy birthday - always in our hearts 🤍🤍🤍 pic.twitter.com/qL5NPIZnUk — Shane Warne (@ShaneWarne) September 12, 2022

शेन वॉर्न ने 15 साल के क्रिकेट करियर में कुल 145 टेस्ट खेले, जिसमें उन्होंने कुल 708 विकेट लिए. वह दुनिया में सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज भी हैं. वॉर्न ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) भी खेला था. उन्होंने पहले ही सीजन में अपनी कप्तानी में राजस्थान रॉयल्स को IPL खिताब जिताया था.

Remembering the 𝙂𝙧𝙚𝙖𝙩 Shane Warne on his birth anniversary! ✨ pic.twitter.com/PZJzaGKQnA — KolkataKnightRiders (@KKRiders) September 13, 2022

Today, Shane Warne would have turned 53.



Happy birthday Warnie, we miss you! pic.twitter.com/C8dEVR3lPy — Melbourne Cricket Ground (@MCG) September 13, 2022

इंटरनेशनल क्रिकेट में एक हजार से ज्यादा विकेट

ऑस्ट्रेलियाई लीजेंड शेन वॉर्न इंटरनेशनल क्रिकेट में एक हजार या उससे ज्यादा विकेट लेने वाली भी दुनिया के दूसरे गेंदबाज हैं. उन्होंने कुल 339 इंटरनेशनल मैचों में 1001 विकेट लिए. वॉर्न ने 194 वनडे में 293 विकेट लिए हैं. वैसे सबसे ज्यादा इंटरनेशनल विकेट के मामले में श्रीलंकाई स्पिनर मुथैया मुरलीधरन टॉप पर हैं, जिन्होंने 495 मैचों में 1347 विकेट लिए.