Happy Birthday Hardik Pandya: 2 साल के बेटे से मिला अनमोल बर्थडे गिफ्ट, भावुक हुए हार्दिक पंड्या, VIDEO

Happy Birthday Hardik Pandya: भारतीय टीम के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या आज (11 अक्टूबर) 29 साल के हो गए हैं. हार्दिक के इस बर्थडे को उनके बेटे अगस्त्या ने और भी खास बना दिया है. दो साल के अगस्त्या ने पिता को एक ऐसा गिफ्ट दिया है, जिसे हार्दिक कभी नहीं भूलेंगे. यह बात उन्होंने खुद कही है.

दरअसल, हार्दिक पंड्या इन दिनों मिशन टी20 वर्ल्ड कप को लेकर ऑस्ट्रेलिया में हैं. उनकी फैमिली साथ नहीं है. यही वजह है कि हार्दिक को अपनी पत्नी और बेटे की याद सता रही है. हार्दिक ने पहले पत्नी के लिए एक पोस्ट शेयर की थी. अब बेटे के लिए एक वीडियो शेयर किया है.

हार्दिक ने शेयर किया अगस्त्या का वीडियो

हार्दिक ने एक वीडियो शेयर किया, जिसमें अगस्त्या उन्हें एक बल्ला देते हुए दिखाई दे रहे हैं. इस वीडियो को शेयर करते हुए हार्दिक ने कैप्शन में लिखा, 'मेरे बर्थडे पर मुझे मेरे बेटे की थोड़ी ज्यादा ही याद सता रही है. अब तक मिले गिफ्ट में ये बेस्ट है.' इस पोस्ट पर हार्दिक की पत्नी नताशा ने भी कमेंट किया है और दिल वाली इमोजी बनाई है.

हार्दिक पंड्या का अब तक इंटरनेशनल क्रिकेट करियर

11 टेस्ट - 532 रन - 17 विकेट

66 वनडे - 1386 रन - 63 विकेट

73 टी20 इंटरनेशनल - 989 रन - 54 विकेट

एक दिन पहले पत्नी के लिए पोस्ट शेयर की थी

एक दिन पहले ही यानी 10 अक्टूबर को हार्दिक ने पत्नी नताशा के लिए एक पोस्ट शेयर की थी. ऑस्ट्रेलिया पहुंचे हार्दिक को अपनी पत्नी नताशा स्टानकोविच की याद सताने लगी. हार्दिक ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर पत्नी के साथ वाली एक फोटो शेयर करते हुए यह बात बताई है. हार्दिक ने पत्नी के साथ वाली फोटो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 'मिस यू'. पंड्या ने इस कैप्शन के साथ दिल वाली इमोजी भी बनाई.

