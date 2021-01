Ind vs Aus: सिडनी में हनुमा विहारी ने दिखाया जज्बा, लंगड़ाते हुए ड्रॉ कराया मैच, ICC भी मुरीद

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सिडनी में खेला गया तीसरा टेस्ट ड्रॉ रहा. इस मैच को ड्रॉ कराने में आर अश्विन और हनुमा विहारी ने बड़ा योगदान दिया. हनुमा विहारी और अश्विन ने 256 गेंदों में नाबाद 62 रनों की पार्टनरशिप की थी. हनुमा विहारी ने चोटिल होने के बावजूद 161 गेंदों में 23 रन बनाए. दरअसल, हनुमा विहारी दूसरी पारी में बैटिंग के दौरान चोटिल हो गए थे. वह रन भी नहीं दौड़ पा रहे थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने लंगड़ाते हुए मैच ड्रॉ करा दिया. हनुमा विहारी की इस पारी का आईसीसी भी मुरीद हो गया है.

आईसीसी ने ट्वीट कर सिडनी टेस्ट मैच के पांचवें और आखिरी दिन हनुमा विहारी के जज्बे को सलाम किया है. चार मैचों की ये सीरीज अब बेहद रोमांचक मोड़ पर पहुंच गई है. अब 15 जनवरी से ब्रिस्बेन में खेले जाने वाले चौथे टेस्ट को जो टीम जीतेगी, सीरीज उसके नाम हो जाएगी. हैमस्ट्रिंग इंजरी से जूझ रहे हनुमा विहारी ने 161 गेंदों में नाबाद 23 रनों की पारी खेली, वहीं पहली पारी में पैट कमिंस की गेंद पर चोटिल होने वाले ऋषभ पंत ने 118 गेंदों में ताबड़तोड़ 97 रन बनाए. इन दोनों ने ऑस्ट्रेलिया के जीत के मनसूबों पर पानी फेर दिया.

