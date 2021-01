द्रविड़ के लिए 12 साल पहले जब सिडनी ग्राउंड में बजी थीं 'तालियां', अब सिराज को गालियां

हेल्दी फ्लर्ट हो या हेल्दी कमेंट, दोनों पर ही सामने से मुस्कुराते हुए रिप्लाई आता है, लेकिन जब नीयत में खोट और जुबां बेलगाम हो तो बात दूर तक चली जाती है. बात फिलहाल, सात समंदर पार ऑस्ट्रेलिया के ऐतिहासिक सिडनी क्रिकेट ग्राउंड की है, जहां दर्शकों ने एक बार राहुल द्रविड़ के सिंगल रन लेने पर भी खड़े होकर तालियां बजाई थीं और ताजा टेस्ट सीरीज में वहीं के क्रिकेट फैंस मोहम्मद सिराज को गालियां देते नजर आए.

देखें: आजतक LIVE TV

राहुल द्रविड़ का जिक्र आज इसलिए क्योंकि उनका बर्थडे है. 48 साल के द्रविड़ को क्रिकेट की दुनिया में मिस्टर डिपेंडेबल या वॉल जैसी संज्ञाओं के साथ सम्मान दिया जाता रहा है. टेस्ट क्रिकेट की दुनिया में द्रविड़ ने खूब नाम कमाया. भारतीय टीम के वो ऐसे बल्लेबाज थे जो पिच पर उतरने के बाद आउट होने का नाम नहीं लेते थे. बॉलर हमेशा इसी इंतजार में रहते थे कि द्रविड़ कोई चूक करें या कम से कम शॉट ही खेलें. मगर, द्रविड़ हमेशा अपनी सेफ बॉल पर ही शॉट खेलते थे.

ऐसा ही एक दिलचस्प मौका आया था ऑस्ट्रेलिया के सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में, जहां टीम इंडिया टेस्ट मैच खेल रही थी. ये टेस्ट सीरीज 2007-08 की थी. टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर चार टेस्ट मैच खेले थे. दूसरा टेस्ट मैच सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर खेला गया था. वो महीना भी जनवरी ही था. ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 463 रन बनाए थे. जवाब में खेलने उतरी टीम इंडिया की तरफ से वसीम जाफर और राहुल द्रविड़ ने ओपनिंग की थी.

Steve Smith's run of dot balls made us think of another famous SCG dry spell - this time it was Rahul Dravid's 40 consecutive dots in 2008!#AUSvNZ #AUSvIND pic.twitter.com/xArETgVYVq