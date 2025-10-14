भारत ने वेस्टइंडीज को 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में 2-0 से हराया. मंगलवार (14 अक्टूबर) को सीरीज में जीत दर्ज करने के बाद हेड कोच गौतम गंभीर ने कई मुद्दों पर बात की. उन्होंने शुभमन गिल की कप्तानी पर भी अपनी राय दी. वहीं खुद की कोचिंग पर भी बयान दिया.
हेड कोच गंभीर ने कहा- कप्तान के तौर पर वह (शुभमन) हर कसौटी पर खरा उतरता है. उसे कप्तान बनाकर किसी ने अहसान नहीं किया, वह इसका पूरा हकदार है. शुभमन से पहले मुझे खुद के लिए एक मानसिक मजबूती (मेंटल कंडीशनिंग) कोच की जरूरत है.
That winning feeling 🤗#TeamIndia Captain Shubman Gill receives the @IDFCFirstBank Trophy from BCCI Vice President Mr. Rajeev Shukla 🏆👏#INDvWI | @ShuklaRajiv | @ShubmanGill pic.twitter.com/z92EYl7ed7— BCCI (@BCCI) October 14, 2025
लेकिन कुल मिलाकर उसने अपने काम और बातों से सबका सम्मान हासिल किया है. यानी कोच गंभीर एक तरह से शुभमन की अब तक की कप्तानी से संतुष्ट नजर आए हैं. ध्यान रहे शुभमन गिल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में भी टीम इंडिया की कमान संभालेंगे.
वहीं वेस्टइंडीज का व्हाइटवॉश करने के बाद अपनी कोचिंग को लेकर भी गंभीर ने जवाब दिया. उन्होंने कहा मैं तभी अच्छा कोच कहलाऊंगा जब टीम अच्छा प्रदर्शन करेगी. कोच की काबिलियत उसकी टीम के नतीजों से ही तय होती है.
वहीं WTC फाइनल को लेकर गंभीर ने कहा- शुभमन ने इंग्लैंड में बतौर टेस्ट कप्तान सबसे कठिन परीक्षा पास की है. अभी के प्रदर्शन पर ध्यान देना जरूरी है, 2027 (WTC फाइनल) अभी काफी दूर है.
ROKO के वर्ल्ड कप अभियान पर क्या बोले गंभीर
दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हेड कोच गंभीर ने रोहित शर्मा और विराट कोहली (RO_KO) के 50 ओवर्स को 50 ओवर का वर्ल्ड कप अभी करीब ढाई साल दूर है. रोहित और कोहली दोनों बेहतरीन खिलाड़ी हैं. उम्मीद है कि दोनों अच्छा करेंगे, लेकिन फिलहाल वर्तमान पर ध्यान देना आवश्यक है.