scorecardresearch
 

Feedback

'कोई अहसान नहीं किया...', शुभमन गिल को कप्तानी मिलने पर गौतम गंभीर का व‍िस्फोटक बयान, बोले-वो इसका पूरा हकदार

शुभमन गिल की कप्तानी को लेकर हेड कोच गौतम गंभीर का बयान सामने आया है. जहां उन्होंने उनकी कप्तानी को लेकर ऐसा कमेंट किया, जिससे गिल और गंभीर के आलोचकों की बोलती जरूर बंद हो गई है.

Advertisement
X
शुभमन ग‍िल की कप्तानी पर गौतम गंभीर ने पढ़े कसीदे (Photo: PTI)
शुभमन ग‍िल की कप्तानी पर गौतम गंभीर ने पढ़े कसीदे (Photo: PTI)

भारत ने वेस्टइंडीज को 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में 2-0 से हराया. मंगलवार (14 अक्टूबर) को सीरीज में जीत दर्ज करने के बाद हेड कोच गौतम गंभीर ने कई मुद्दों पर बात की. उन्होंने शुभमन गिल की कप्तानी पर भी अपनी राय दी. वहीं खुद की कोचिंग पर भी बयान दिया. 

हेड कोच गंभीर ने कहा- कप्तान के तौर पर वह (शुभमन) हर कसौटी पर खरा उतरता है. उसे कप्तान बनाकर किसी ने अहसान नहीं किया, वह इसका पूरा हकदार है. शुभमन से पहले मुझे खुद के लिए एक मानसिक मजबूती (मेंटल कंडीशनिंग) कोच की जरूरत है.

लेकिन कुल मिलाकर उसने अपने काम और बातों से सबका सम्मान हासिल किया है. यानी कोच गंभीर एक तरह से शुभमन की अब तक की कप्तानी से संतुष्ट नजर आए हैं. ध्यान रहे शुभमन ग‍िल ऑस्ट्रेल‍िया के ख‍िलाफ वनडे सीरीज में भी टीम इंड‍िया की कमान संभालेंगे. 

वहीं वेस्टइंडीज का व्हाइटवॉश करने के बाद अपनी कोचिंग को लेकर भी गंभीर ने जवाब दिया. उन्होंने कहा मैं तभी अच्छा कोच कहलाऊंगा जब टीम अच्छा प्रदर्शन करेगी. कोच की काबिलियत उसकी टीम के नतीजों से ही तय होती है.

सम्बंधित ख़बरें

Gautam Gambhir, Rohit Sharma, Virat Kohli
RO-KO खेल पाएंगे वर्ल्ड कप? गंभीर ने 8 पॉइंट्स में समझाई हर बात, ट्रोल्स पर भड़के  
Shubman Gill and KL Rahul
ग‍िल की पहली टेस्ट सीरीज जीत में कुलदीप-जडेजा हीरो, बने 4 ब‍िग रिकॉर्ड्स 
John Campbell
कभी 119 रन के जवाब में 81 पर ढेर हुई थी टीम इंडिया... जानें 28 साल पुरानी कहानी 
new delhi test match updates india vs west indies
Delhi Test में जीत से 58 रन दूर Team India, जानें... 
Sai Sudharsan
दिल्ली टेस्ट में अब 5वें दिन होगा फैसला, भारत जीत से 58 रन दूर 
Advertisement

वहीं WTC फाइनल को लेकर गंभीर ने कहा-  शुभमन ने इंग्लैंड में बतौर टेस्ट कप्तान सबसे कठिन परीक्षा पास की है. अभी के प्रदर्शन पर ध्यान देना जरूरी है, 2027 (WTC फाइनल) अभी काफी दूर है.

ROKO के वर्ल्ड कप अभ‍ियान पर क्या बोले गंभीर 
दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हेड कोच गंभीर ने रोहित शर्मा और विराट कोहली (RO_KO) के 50 ओवर्स को 50 ओवर का वर्ल्ड कप अभी करीब ढाई साल दूर है. रोहित और कोहली दोनों बेहतरीन खिलाड़ी हैं. उम्मीद है कि दोनों अच्छा करेंगे, लेकिन फिलहाल वर्तमान पर ध्यान देना आवश्यक है.

 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement