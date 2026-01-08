scorecardresearch
 
मिजोरम के पूर्व रणजी क्रिकेटर का निधन, मैच के दौरान अचानक जमीन पर गिरे थे

मिज़ोरम के पूर्व रणजी ट्रॉफी क्रिकेटर के. लालरेमरूता का एक स्थानीय मैच के दौरान अचानक गिरने से निधन हो गया. उनके सम्मान में मिज़ोरम क्रिकेट संघ ने गुरुवार के सभी मैच रद्द कर दिए. उन्होंने रणजी टूर्नामेंट में लंबे समय तक मिजोरम का प्रतिनिधित्व किया.

रणजी क्रिकेटर के. लालरेमरूता का निधन (Photo: ITG)
मिज़ोरम के पूर्व रणजी ट्रॉफी क्रिकेटर के. लालरेमरूता का बुधवार को एक स्थानीय क्रिकेट मैच के दौरान मैदान पर गिरने के बाद निधन हो गया. इस दुखद घटना से राज्य के क्रिकेट जगत में शोक की लहर दौड़ गई, जिसके बाद सम्मान स्वरूप सभी निर्धारित मैचों को रद्द कर दिया गया.

यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना खालेद मेमोरियल सेकेंड डिवीजन स्क्रीनिंग टूर्नामेंट के तहत वेंघनुई रेडर्स सीसी और चाउनपुई आईएलएमओवी सीसी के बीच खेले जा रहे मैच के दौरान हुई. वेंघनुई रेडर्स सीसी का प्रतिनिधित्व कर रहे लालरेमरूता को मैच के दौरान अचानक मेडिकल इमरजेंसी का सामना करना पड़ा. उन्हें तुरंत प्राथमिक उपचार दिया गया और इलाज के लिए ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके.

रणजी क्रिकेटर थे लालरेमरूता

लालरेमरूता एक पूर्व रणजी ट्रॉफी क्रिकेटर थे और उन्होंने घरेलू क्रिकेट में मिज़ोरम का प्रतिनिधित्व किया था. खेल से संन्यास के बाद भी वे क्रिकेट से सक्रिय रूप से जुड़े रहे. वह सीनियर टूर्नामेंट कमेटी के सदस्य थे और राज्य में क्रिकेट के विकास के लिए उनके निस्वार्थ योगदान को व्यापक रूप से सराहा जाता था. अधिकारी और साथी क्रिकेटरों के अनुसार, वह पर्दे के पीछे रहकर टूर्नामेंटों के सुचारू संचालन और जमीनी स्तर पर क्रिकेट को आगे बढ़ाने के लिए अथक मेहनत करते थे.

उनके असामयिक निधन के बाद मिज़ोरम क्रिकेट संघ ने गुरुवार को होने वाले सभी क्रिकेट मुकाबलों को रद्द करने की घोषणा की. इनमें एससीजी, सिह्मुई में चल रहे सेकेंड डिवीजन स्क्रीनिंग टूर्नामेंट के मैच, लाविपुई प्लेग्राउंड में थर्ड डिवीजन स्क्रीनिंग टूर्नामेंट के सेमीफाइनल मुकाबले, और मुआलपुई स्थित पीयूसी ग्राउंड व एमएपी ग्राउंड पर आयोजित समग्र इंटर-स्कूल क्रिकेट टूर्नामेंट (लड़के और लड़कियों) के मैच शामिल हैं. संघ ने कहा कि प्रभावित सभी मुकाबलों को संशोधित कार्यक्रम के अनुसार दोबारा आयोजित किया जाएगा.

एक आधिकारिक बयान में मिज़ोरम क्रिकेट संघ ने लालरेमरूता के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया और राज्य क्रिकेट में उनके महत्वपूर्ण योगदान को स्वीकार किया. संघ ने शोक संतप्त परिवार के प्रति गहरी संवेदना प्रकट की और इस कठिन समय में उन्हें संबल देने की प्रार्थना की.

खिलाड़ियों, अधिकारियों और स्थानीय क्रिकेट समुदाय के सदस्यों की ओर से श्रद्धांजलि संदेश सामने आए. कई लोगों ने लालरेमरूता को एक जुनूनी खिलाड़ी और भरोसेमंद प्रशासक के रूप में याद किया, जो हमेशा व्यक्तिगत हितों से ऊपर खेल के हितों को रखते थे. उनकी मृत्यु ने मिज़ोरम क्रिकेट में, खासकर घरेलू और जमीनी स्तर पर, एक ऐसी रिक्तता छोड़ दी है जिसकी भरपाई करना आसान नहीं होगा.

इस घटना ने एक बार फिर खेल मैदान पर जीवन की नश्वरता और मिज़ोरम के क्रिकेट समुदाय की एकजुटता को उजागर किया है, जो अपने खेल के एक समर्पित सेवक को खोने के शोक में एक साथ खड़ा है.

