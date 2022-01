Rahul Dravid Dance: राहुल द्रविड़ को डांस करता देख फैंस ने दिए मजेदार रिएक्शन, बोले- इंदिरा नगर का गुंडा सुपर्ब डांस

साउथ अफ्रीका दौरे पर भारतीय टीम ने शानदार शुरुआत की है. तीन टेस्ट की सीरीज के पहले ही मुकाबले में मेजबान को 113 रन से शानदार शिकस्त दी. सेंचुरियन में मिली इस जीत के बाद भारतीय कप्तान विराट कोहली और कोच राहुल द्रविड़ जबरदस्त डांस करते दिखे. बाकी खिलाड़ियों ने भी डांस के मामले में मैदान लूट लिया.

विदेशी जमीन पर अपनी कोचिंग में पहला टेस्ट जीतने के बाद कोच द्रविड़ जमकर नाचे. इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. वीडियो में एक तरफ कोहली, तो दूसरी ओर द्रविड़ नाचते दिख रहे हैं. इसके बाद फैंस ने जमकर मजेदार कमेंट्स किए.

यूजर्स ने द्रविड़ के डांस पर किए मजेदार कमेंट्स

एक यूजर ने लिखा कि इंदिरा नगर के गुंडे का सुपर्ब डांस. दरअसल, द्रविड़ ने एक विज्ञापन किया था, जिसमें वे खुद को इंदिरा नगर का गुंडा बताते नजर आते हैं. इसके बाद से ही वे इस नाम से भी फेमस हो गए हैं. दूसरे यूजर ने कहा कि द वॉल भी अब इसी रंग में रंगती नजर आ रही है. वहीं, अन्य यूजर ने कहा कि क्रिकेट सारी बाउंड्री तोड़ देता है.

दोनों टीम के बीच टेस्ट और वनडे सीरीज

भारतीय टीम को साउथ अफ्रीका दौरे पर तीन टेस्ट और तीन वनडे की सीरीज खेलनी है. टीम इंडिया ने 26 दिसंबर से सेंचुरियन में खेले गए पहले टेस्ट में शानदार जीत दर्ज कर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है. टेस्ट के बाद भारतीय टीम को साउथ अफ्रीका के खिलाफ उसी के घर में वनडे सीरीज खेलना है. यह सीरीज 19 जनवरी से खेली जाएगी.

