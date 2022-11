Happy Birthday Virat Kohli: 'तुम जियो हजारों साल...', वर्ल्ड कप के बीच फैन्स ने मनाया विराट कोहली का बर्थडे, देखें VIDEO

Happy Birthday Virat Kohli: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली आज (5 नवंबर) 34 साल के हो गए हैं. इस मौके पर दुनियाभर में मौजूद फैन्स के बीच जमकर गर्मजोशी देखी जा रही है. फिलहाल, किंग कोहली ऑस्ट्रेलिया में टी20 वर्ल्ड कप 2022 खेल रहे हैं. मगर इसी बीच फैन्स ने केक काटकर उनका जन्मदिन मनाया है.

बता दें कि टी20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम ने अब तक अपने 4 मैच खेले हैं और वह 6 पॉइंट के साथ सेमीफाइनल की दहलीज पर खड़ी है. अब भारतीय टीम को सुपर-12 के अपने ग्रुप-2 में आखिरी मैच कल (6 नवंबर) को जिम्बाब्वे के खिलाफ खेलना है. इस मैच के लिए कोहली और टीम मेलबर्न पहुंच गई है.

मेलबर्न में फैन्स ने केक काटकर मनाया कोहली का जन्मदिन

इसी बीच मेलबर्न में ही विराट कोहली के फैन्स ने केक काटकर उनका जन्म दिन मनाया है. इसका वीडियो न्यूज एजेंसी एएनआई ने शेयर किया. वीडियो में देख सकते हैं कि कोहली की फैन गर्ल्स ने किस तरह हैप्पी बर्थडे गाते हुए केक काटा है. केक पर 'हैप्पी बर्थडे विराट कोहली' लिखा दिख रहा है.

इस वीडियो में सभी फैन्स 'गो इंडिया', 'गो विराट कोहली' के नारे लगाते भी दिख रहे हैं. इन सभी फैन्स ने कोहली लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करते हुए गाना भी गाया. सभी फैन्स गाते हुए दिखाई दे रहे हैं, 'बार-बार दिन ये आए, बार-बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल... ये मेरी है आरजू... हैप्पी बर्थडे टू यू... किंग कोहली.'

#WATCH | Australia: Fans of Indian Cricketer Virat Kohli, celebrate his 34th birthday in Melbourne pic.twitter.com/smld7P6nLZ

वर्ल्ड कप में कोहली का दमदार प्रदर्शन जारी

विराट कोहली ने अब तक टी20 वर्ल्ड कप 2022 सीजन में चार मैच खेले, जिसमें 220 रन बनाए हैं. टी20 इंटरनेशनल में कोहली सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. कोहली ने अब तक टी20 इंटरनेशनल में 113 मैच खेले, जिसकी 105 पारियों में उन्होंने 3932 रन बनाए हैं. इस दौरान कोहली ने एक शतक और 36 अर्धशतक जड़े.

4⃣7⃣7⃣ international matches & counting 👍

2⃣4⃣3⃣5⃣0⃣ international runs & going strong 💪

2⃣0⃣1⃣1⃣ ICC World Cup & 2⃣0⃣1⃣3⃣ ICC Champions Trophy winner 🏆 🏆



Here's wishing @imVkohli - former #TeamIndia captain & one of the best modern-day batters - a very happy birthday. 👏 🎂 pic.twitter.com/ttlFSE6Mh0