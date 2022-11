Ben Stokes ENG vs PAK Test Series: इंग्लिश कप्तान बेन स्टोक्स ने दिखाई दरियादिली, पाकिस्तान में बाढ़़ पीड़ितों के लिए उठाया ये कदम

I’m donating my match fees from this Test series to the Pakistan Flood appeal ❤️🇵🇰 pic.twitter.com/BgvY0VQ2GG

आपकों बता दें कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने भी बाढ़ पीड़ितों के लिए अपनी मैच फीस दान करने की घोषणा की है.इंग्लैंड टीम का यह दौरा काफी ऐतिहासिक है क्योंकि वह 17 साल के बाद टेस्ट सीरीज खेलने पाकिस्तान के दौरे पर आई है. इससे पहले अंग्रेजों ने साल 2005 में तीन मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए पाकिस्तान का दौरा किया था. पाकिस्तान ने उस सीरीज में 2-0 से जीत हासिल की थी.