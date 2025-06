भारत की नई नवेली टेस्ट टीम जो इंग्लैंड दौरे पर गई है, उसके ल‍िए यह दौरा एक ल‍िटमस टेस्ट होगा. शुभमन गिल की कैप्टंसी तो 'जज' होगी ही, वहीं हेड कोच गौतम गंभीर के ल‍िए भी यह दौरा किसी अग्न‍िपरीक्षा से कम नहीं होगा. भारत के ल‍िए इंग्लैंड का दौरा हमेशा चैलेंज‍िंग रहा है. ऐसे में सवाल है कि क्या 18 साल बाद भारतीय टीम इंग्लैंड में सीरीज जीत पाएगी या नहीं.

भारत ने इंग्लैंड में आख‍िरी टेस्ट सीरीज साल 2007 में राहुल द्रव‍िड़ के नेतृत्व में जीती थी. तब भारत ने 1-0 से जीत दर्ज की थी. उसके बाद चार बार भारतीय टीम ने इंग्लैंड का दौरा किया. लेकिन एक भी बार भारत ने कोई सीरीज नहीं जीती है. खास बात यह है कि उस दौरे में गौतम गंभीर भी टीम इंड‍िया का बतौर प्लेयर ह‍िस्सा थे.



2007 में इंग्लैंड को टेस्ट सीरीज में हराने वाली भारतीय टीम (Getty)

दो बार 2011 और 2014 में महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में भारतीय टीम ने इंग्लैंड का दौरा. दोनों ही बार भारतीय टीम को सीरीज में हार मिली. वहीं 2018 और 2022 में विराट कोहली के नेतृत्व में टीम इंड‍िया ने इंग्लैंड का दौरा किया. 2018 में भारतीय टीम को हार मिली तो तो 2022 के टूर पर भारतीय टीम ने पटौदी ट्रॉफी (अब तेंदुलकर-एंडरसन ट्रॉफी) में बराबरी की थी.

2011 में भारत को 4 टेस्ट मैचों की सीरीज में 0-4 से हार मिली थी. 2014 में भारतीय टीम 5 मैचों की टेस्ट सीरीज 1-3 से हार गई थी. 2018 में जब भारतीय टीम कोहली की सरपरस्ती में इंग्लैंड गई तो पांच मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-4 से हार गई. हालांकि 3 साल पहले 2022 में हुई 5 टेस्ट मैचों की सीरीज को भारत ने 2-2 से बराबरी पर छूटी थी.

ऐसे में यह साफ है कि टीम इंडिया के नए टेस्ट कप्तान शुभमन गिल के सामने एक बड़ी चुनौती है. उन्हें अब वो काम करना है जो महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली जैसे दिग्गज कप्तान भी नहीं कर पाए. शुभमन के साथ हेड कोच गौतम गंभीर का "लिटमस टेस्ट" भी इस सीरीज में होगा. क्योंकि ऑस्ट्रेल‍ियाई दौरे पर भारत को 1-3 से हार मिली थी. इस सीरीज में अश्व‍िन ने संन्यास लिया था, वहीं हाल में टेस्ट क्रिकेट से रोहित शर्मा और व‍िराट कोहली ने भी रिटायरमेंट का ऐलान किया था. ऐसे में नए कप्तान ग‍िल का खुद को साबित करना होगा.

🗣️ "It's really important to create a bond with the players as a captain."#TeamIndia Test captain Shubman Gill talks about his vision and captaincy style ahead of the England tour 🙌 #ENGvIND | @ShubmanGill pic.twitter.com/c8f9oz8TXO

— BCCI (@BCCI) June 5, 2025

2007 का इंग्लैंड दौरा (भारत 1-0 से जीता)

1. पहला टेस्ट - मैच ड्रॉ, लॉर्ड्स

2. दूसरा टेस्ट - भारत 7 विकेट से जीता, नॉटिंघम

3. तीसरा टेस्ट - मैच ड्रॉ, द ओवल

2011 का इंग्लैंड दौरा (इंग्लैंड 4-0 से जीता)

1. पहला टेस्ट - इंग्लैंड 196 रनों से जीता, लॉर्ड्स

2. दूसरा टेस्ट - इंग्लैंड 319 रनों से जीता, नॉटिंघम

3. तीसरा टेस्ट - इंग्लैंड पारी और 242 रनों से जीता, बर्मिंघम

4. चौथा टेस्ट - इंग्लैंड पारी और 8 रनों से जीता, द ओवल

2014 का इंग्लैंड दौरा (इंग्लैंड 3-1 जीता)

1. पहला टेस्ट - मैच ड्रॉ, नॉटिंघम

2. दूसरा टेस्ट - भारत 95 रनों से जीता, लॉर्ड्स

3. तीसरा टेस्ट - इंग्लैंड 266 रनों से जीता, साउथेम्प्टन

4. चौथा टेस्ट - इंग्लैंड पारी और 54 रनों से जीता, मैनचेस्टर

5. पांचवां टेस्ट - इंग्लैंड पारी और 244 रनों से जीता, द ओवल

2018 का इंग्लैंड दौरा (इंग्लैंड 4-1 जीता)

1. पहला टेस्ट- इंग्लैंड 31 रनों से जीता, बर्मिंघम

2. दूसरा टेस्ट- इंग्लैंड पारी और 159 रनों से जीता, लॉर्ड्स

3. तीसरा टेस्ट - भारत 203 रनों से जीता, नॉटिंघम

4. चौथा टेस्ट - इंग्लैंड 60 रनों से जीता, साउथेम्प्टन

5. पांचवां टेस्ट - इंग्लैंड 118 रनों से जीता, द ओवल

2021-2022 का इंग्लैंड दौरा (2-2 से ड्रॉ)

1. पहला टेस्ट- मैच ड्रॉ, नॉटिंघम

2. दूसरा टेस्ट - भारत 151 रनों से जीता, लॉर्ड्स

3. तीसरा टेस्ट - इंग्लैंड पारी और 76 रनों से जीता लीड्स

4. चौथा टेस्ट - भारत 157 रनों से जीता, द ओवल

5. पांचवां टेस्ट - इंग्लैंड 7 विकेट से जीता, बर्मिंघम

क्या गिल तोड़ पाएंगे 18 साल की 'विनरलेस' परंपरा?

टीम इंडिया के पास प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं, लेकिन इंग्लैंड की परिस्थितियों में टेस्ट क्रिकेट खेलना हमेशा मुश्किल रहा है. स्विंग और सीम होती गेंदों की चुनौती, पिच पर उछाल और इंग्लिश गेंदबाजों का अनुभव ये सब भारत के बल्लेबाजों की कड़ी परीक्षा लेंगे. वहीं शुभमन गिल के लिए कप्तानी के साथ-साथ बल्लेबाजी का भी दबाव रहेगा. उनका इंग्लैंड में खेलने का बहुत ज्यादा अनुभव नहीं है. इंग्लैंड में उन्होंने 2021-2023 से के बीच 3 टेस्ट की 6 पारियों में 14.66 की औसत से 88 रन बनाए हैं. उनका उच्चतम स्कोर 28 रहा.

भारत और इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का इत‍िहास

भारत इंग्लैंड के बीच कुल टेस्ट : 136,

भारत जीता: 35, इंग्लैंड जीता: 51, ड्रॉ: 50

भारत इंग्लैंड के बीच कुल टेस्ट (इंग्लैंड में)

कुल टेस्ट: 67, भारत जीता: 9, इंग्लैंड जीता: 36, ड्रॉ: 22

भारत इंग्लैंड के बीच कुल टेस्ट (भारत में)

कुल टेस्ट: 69, भारत जीता: 26, इंग्लैंड जीता:15, ड्रॉ: 28

भारत के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए इंग्लैंड की टीम: बेन स्टोक्स (कप्तान), शोएब बशीर, जैकब बथेल, हैरी ब्रूक, ब्रायडन कार्स, सैम कुक, जैक क्रॉली, बेन डकेट, जेमी ओवरटन, ओली पोप, जो रूट, जेमी स्मिथ, जोश टंग, क्रिस वोक्स.

इंग्लैंड दौरे के लिए 18 सदस्यीय भारतीय टीम: शुभमन गिल (कप्तान), यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, ऋषभ पंत (उप-कप्तान/विकेटकीपर), नीतीश कुमार रेड्डी, रवींद्र जडेजा, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), अभिमन्यु ईश्वरन, शार्दुल ठाकुर, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, करुण नायर, वॉशिंगटन सुंदर, आकाश दीप, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव.

भारत बनाम इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का पूरा शेड्यूल

पहला टेस्ट: 20-24 जून, 2025 - हेडिंग्ले, लीड्स

दूसरा टेस्ट: 2-6 जुलाई, 2025 - एजबेस्टन, बर्मिंघम

तीसरा टेस्ट: 10-14 जुलाई, 2025 - लॉर्ड्स, लंदन

चौथा टेस्ट: 23-27 जुलाई, 2025 - ओल्ड ट्रैफर्ड, मैनचेस्टर

पांचवां टेस्ट: 31 जुलाई-4 अगस्त, 2025 - द ओवल, लंदन