कैसीनो, शराब और मैनेजमेंट विवाद… इंग्लैंड की एशेज हार का कड़वा सच सामने आया

एशेज सीरीज में मिली हार ने इंग्लिश क्रिकेट में हलचल मचा दी है, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित इस हाई-प्रोफाइल सीरीज में बेन स्टोक्स की कप्तानी वाली इंग्लैंड टीम से भारी उम्मीदें थीं. इंग्लिश खिलाड़ी इस सीरीज में खेल से ज्यादा दूसरी वजहों से सुर्खियों में रहे.

एशेज सीरीज में इंग्लैंड का प्रदर्शन शर्मनाक रहा. (Photo: Reuters)
इंग्लिश टीम को एशेज सीरीज 2025-26 में ऑस्ट्रेलिया के हाथों 1-4 से हार झेलनी पड़ी. इंग्लिश टीम केवल मेलबर्न टेस्ट मैच जीत सकी. वहीं ऑस्ट्रेलिया ने पर्थ, ब्रिस्बेन, एडिलेड और सिडनी में आयोजित मुकाबले जीते. इंग्लिश फैन्स को उम्मीद थी कि बेन स्टोक्स की अगुवाई में उनकी टीम 15 साल बाद ऑस्ट्रेलिया में एशेज सीरीज जीतेगी, लेकिन उम्मीदें धराशाई हो गईं. इंग्लैंड ने सिर्फ 11 दिनों में ऑस्ट्रेलिया के हाथों एक बार फिर एशेज गंवा दिया.

हार के बाद इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) अपनी टीम की खराब तैयारी और मैनेजमेंट की कार्यशैली की व्यापक समीक्षा कर रहा है. कप्तान बेन स्टोक्स और हेड कोच ब्रैंडन मैक्कुलम दोनों ने अपने पदों पर बने रहने की इच्छा जताई है, लेकिन वर्तमान स्थिति को देखते हुए इसे लागू करना आसान नहीं है. द टेलीग्राफ की रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं.

रिपोर्ट में कहा गया है कि इंग्लिश खिलाड़ियों ने पूरी सीरीज के दौरान कैसीनो में समय बिताया.खिलाड़ियों ने अत्यधिक शराब पीने की आदत विकसित की. यह व्यवहार न्यूजीलैंड के खिलाफ व्हाइट-बॉल सीरीज के दौरान शुरू हुआ था. ऐसे में एशेज शुरू होने से पहले ही टीम का माहौल बिगड़ चुका था. टीम ऑस्ट्रेलिया में क्राउन टावर्स (Crown Towers) होटल में भी ठहरी थी, जहां खिलाड़ी कई बार कैसीनो गए. खिलाड़ियों ने कैसीनो टेबल पर जुआ खेला और यह सब इंग्लैंड के प्रशंसकों और अन्य जुआरियों के सामने हुआ.

मैक्कुलम-स्टोक्स के बीच बढ़े मतभेद!
बेन स्टोक्स और ब्रैंडन मैक्कुलम को 2022 में इंग्लिश मीडिया ने गेम-चेंजर जोड़ी बताया था. लेकिन एशेज के दौरान दोनों के बीच रणनीतिक मतभेद सामने आए. पहले और दूसरे टेस्ट के बीच स्टोक्स ने अतिरिक्त ट्रेनिंग की मांग की. मैक्कुलम ने खिलाड़ियों पर दबाव नहीं डालने और आराम करने की सलाह दी. ब्रिस्बेन टेस्ट में स्टोक्स ने सहमी रणनीति अपनाई, जिसके चलते ऑस्ट्रेलिया के पुछल्ले बल्लेबाजों नें काफी रन बना दिए. मैक्कुलम को टीम के खेल से नाराजगी हुई और उन्होंने स्टोक्स के फैसलों पर आश्चर्य व्यक्त किया.

इस दौरे के दौरान इंग्लिश खिलाड़ियों ने खुलकर शराब पी. रिपोर्ट के अनुसार कुछ खिलाड़ी लगातार छह दिन तक शराफ पीते रहे. जैकब बेथेल बॉक्सिंग डे टेस्ट से पहले कैमरे में वेपिंग करते दिखे. बेन डकेट का वीडियो वायरल हुआ जिसमें वह उबर कैब ढूंढने के लिए संघर्ष करते दिखे. ओली पोप ने डकेट का साथ दिया और अपनी निराशा को पीछे रखा.

यह भी पढ़ें: बीयर चाहिए? ऑस्ट्रेलियाई फैन ने उड़ाया बेन डकेट का मजाक, इंग्लिश क्रिकेटर का जवाब दिल जीत लेगा

एशेज हार के बाद इंग्लैंड की टीम के खिलाड़ी घर लौट गए, जबकि ब्रैंडन मैक्कुलम गोल्ड कोस्ट में आयोजित मैजिक मिलियन्स हॉर्स रेस में शामिल हुए. ऑस्ट्रेलिया अक्सर ऐसी जगह माना जाता है, जहां खिलाड़ियों के करियर खत्म होते हैं. इस हार ने 'बैजबॉल' के भविष्य पर भी सवाल खड़े कर दिए. स्टोक्स और मैकुलम के बीच रिश्ते में आई खटास ने स्थिति और जटिल बना दी है.

एशेज हार सिर्फ मैदान पर स्कोरलाइन का मुद्दा नहीं है. टीम की तैयारी, मैनेजमेंट की रणनीति, खिलाड़ियों का मैदान से बाहर व्यवहार और नेतृत्व के बीच पनपे मतभेद ने इंग्लैंड के प्रदर्शन को प्रभावित किया. अब ईसीबी की समीक्षा और बदलाव इंग्लिश क्रिकेट की दिशा तय करेंगे.

---- समाप्त ----
