Moeen Ali Pakistan vs England: अब मोईन अली ने सरेआम कर दी पाकिस्तान की बेइज्जती, खाना-सिक्योरिटी पर आया बयान

Moeen Ali Pakistan vs England: इंग्लैंड टीम ने 17 साल बाद पाकिस्तान का दौरा किया और बड़ी सफलता भी दर्ज की. इंग्लिश टीम ने पाकिस्तान को उसी के घर में 7 मैचों की टी20 सीरीज में 4-3 से करारी शिकस्त दी. सीरीज का आखिरी मैच रविवार को लाहौर में हुआ, जो इंग्लैंड ने 67 रनों से जीत लिया.

इतना ही नहीं, आखिरी मैच जीतने के बाद इंग्लैंड टीम की कप्तानी संभाल रहे स्पिन ऑलराउंडर मोईन अली ने पाकिस्तान की सरेआम बेइज्जती भी कर दी. मोईन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि लाहौर में खाना अच्छा नहीं मिलता है. हालांकि उन्होंने कराची के खाने को लाहौर के मुकाबले अच्छा बताया.

पिछले मैच में शॉन टेट ने बनाया था पाकिस्तान का मजाक

बता दें कि हाल ही में पाकिस्तान टीम के गेंदबाजी कोच और पूर्व ऑस्ट्रेलियाई फास्ट बॉलर शॉन टेट ने भी सरेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान टीम की बेइज्जती कर दी थी. सीरीज का छठा मैच हारने के बाद शॉन टेट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान टीम का मजाक बनाते हुए कहा था, 'जब हम बुरी तरह हारते हैं, तो वे (टीम मैनेजमेंट) मुझे भेजते हैं.'

इतना सुनते ही मॉडरेटर तुरंत बीच में आया और माइक बंद कर दिया. इसके बाद मॉडरेटर ने शॉन टेट से पूछ लिया कि क्या वह ठीक हैं. यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए तैयार हैं या नहीं. इस पर टेट ने 'हां' कहा. यहां ऐसा लग रहा था जैसे मॉडरेटर ने टेट को समझाया हो कि उनके इस बयान से हंगामा हो सकता है.

मोईन अली को पसंद नहीं आया लाहौर का खाना

अब सातवें मैच में हार के बाद इंग्लिश कप्तान मोईन अली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 'टीम के लिए अरेंज की गई सिक्योरिटी काफी अच्छी थी. हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा अच्छी हमारी देखभाल की गई और व्यवस्थाएं भी जबरदस्त थीं. खाने-पीने की बात करें, तो लाहौर में मुझे थोड़ी निराशा हुई. कराची यहां से ज्यादा अच्छा था. हालांकि यह भी ठीक है. स्पष्ट रूप से यह सब वास्तव में अच्छा ही रहा, पर मुझे थोड़ी निराशाजनक चीजें लगीं.'

Moeen Ali "food wise. I've been a little bit disappointed in Lahore. Karachi was really nice" #PakvEng #Cricket pic.twitter.com/I8lVa1Xsc1