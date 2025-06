England squad for 1st India Test: भारत के खिलाफ लीड्स (हेड‍िंग्ले) में होने पहले टेस्ट मैच के लिए इंग्लैंड ने अपनी क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया है. 14 सदस्यीय स्क्वॉड में तेज गेंदबाज जेमी ओवरटन की 3 साल बाद टेस्ट टीम में वापसी हुई है. ओवरटन लंबे समय से टीम से बाहर चल रहे थे, वहीं गस एट‍िंक्सन को मौका नहीं मिला है.

ओवरटन ने आखिरी बार जून 2022 में हेडिंग्ले में न्यूजीलैंड के खिलाफ इंग्लैंड के लिए टेस्ट मैच खेला था. हाल ही में वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले वनडे के दौरान उनकी दाहिनी हाथ की छोटी उंगली में फ्रैक्चर हो गया, जिसके बाद इंग्लैंड की मेडिकल टीम उनकी कंडीशन पर नजर बनाए हुए है.

A simply HUGE series awaits 🙌 Our squad for the 1st Test is HERE 👇 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 #ENGvIND 🇮🇳

इंग्लैंड की 14 सदस्यीय टीम में कई अहम चेहरे लौटे हैं. इनमें तेज़ गेंदबाज़ ब्रायडन कार्से जैकब बथेल और अनुभवी ऑलराउंडर क्रिस वोक्स की वापसी हुई है. ये तीनों खिलाड़ी आखिरी बार दिसंबर में न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में नजर आए थे, जबकि कार्से और वोक्स हाल ही में जिम्बाब्वे के खिलाफ़ चोट के चलते नहीं खेल पाए थे.

वहीं पेस बॉलर गस एटकिंसन हैमस्ट्रिंग चोट के कारण इस बार चयन के लिए उपलब्ध नहीं हैं. उन्होंने पिछले महीने ट्रेंट ब्रिज में जिम्बाब्वे के खिलाफ टेस्ट खेला था, लेकिन पूरी तरह फिट ना होने के कारण वह भारत के खिलाफ पहले टेस्ट से बाहर रहेंगे. भारत और इंग्लैंड के बीच पांच टेस्ट मैचों सीरीज का पहला मुकाबला 20 जून से लीड्स के हेडिंग्ले मैदान पर खेला जाएगा.

इंग्लैंड और भारत की टीम में बड़े बदलाव

इंग्लैंड की टीम में पिछले 18 महीनों में काफी बदलाव हुआ है. जब उन्हें भारत में 4-1 से टेस्ट सीरीज में हार मिली थी, उसके बाद कई बड़े खिलाड़ी टीम से बाहर हो गए. जेम्स एंडरसन ने उस दौरे के बाद क्रिकेट से संन्यास ले लिया. जॉनी बेयरस्टो, बेन फॉक्स और ओली रॉबिन्सन को भी अब टीम में नहीं रखा गया है.

भारत की टीम में भी बड़ा बदलाव देखने को मिला है. रविचंद्रन अश्विन, विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे सीनियर खिलाड़ियों ने संन्यास ले लिया है. अब शुभमन गिल भारत की टेस्ट टीम के नए कप्तान बने हैं और पहली बार टीम की कमान संभालेंगे.

𝐀 𝐧𝐞𝐰 𝐞𝐫𝐚 𝐛𝐞𝐠𝐢𝐧𝐬 ✨



Get ready to hear from #TeamIndia Test Captain Shubman Gill himself 🗣



Stay tuned for the full interview ⌛ @ShubmanGill pic.twitter.com/zWVlFdMD61