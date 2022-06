England vs New zealand Test: इंग्लैंड दौरे पर न्यूजीलैंड टीम में 'कोरोना विस्फोट', चौथा मेंबर पॉजिटिव मिला

इंग्लैंड दौरे पर पहुंची न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के लिए बुरी खबर सामने आई है. कीवी टीम में चौथा व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया है. यह प्लेयर डेवॉन कॉन्वे है, जो संक्रमित पाए गए हैं. न्यूजीलैंड टीम को इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज का आखिरी और तीसरा टेस्ट में 23 जून से लीड्स में खेलना है.

डेवॉन कॉन्वे से पहले यानी बुधवार को ही ऑलराउंडर माइकल ब्रेसवेल के अलावा फिजियो विजय बल्लभ और स्ट्रेंथ एंड कंडिशनिंग कोच क्रिस डोनाल्डसन भी पॉजिटिव पाए गए थे, जिन्हें आइसोलेशन में रखा गया.

वहीं, न्यूजीलैंड टीम मैनेजमेंट ने कॉन्वे को पांच दिन के लिए आइसोलेशन में भेज दिया है. साथ ही सीरीज का आखिरी टेस्ट ही बाकी है. इस वजह से कोई रिप्लेसमेंट भी नहीं लिया है. इससे पहले 20 मई को भी न्यूजीलैंड टीम में तीन लोग संक्रमित पाए गए थे. इनमें दो प्लेयर हेनरी निकोल्स, ब्लेयर टिकनर और बॉलिंग कोच शेन जुर्गेनसेन थे.

An update from camp as the team arrives in London 🏏 #ENGvNZhttps://t.co/5bhcdc11TF