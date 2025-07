ENG vs IND 3rd Test Lord's Test 2025: भारत की पेस त‍िकड़ी या अंग्रेजों की पेस बैटरी, क्या दोनों टीमों के 6 तेज गेंदबाज तय करेंगे एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी में लॉर्ड्स टेस्ट का र‍िजल्ट...? भारत के जसप्रीत बुमराह, आकाश दीप, मोहम्मद स‍िराज या इंग्लैंड के क्रिस वोक्स, ब्राइडन कार्स, जोफ्रा आर्चर? कौन ज्यादा दमदार है, कौन 'क्रिकेट के मक्का' लॉर्ड्स में घातक साबित होगा.

ये सवाल भारत और इंग्लैंड के बीच गुरुवार (10 जुलाई) से तेंदुलकर-एंडरसन ट्रॉफी के अहम मुकाबले से पहले तमाम लोगों के जेहन में घूम रहा है. यह कहना भी गलत नहीं होगा कि इस मैच का र‍िजल्ट तेज गेंदबाज ही तय करेंगे.

The world's No.1 Test bowler is back at the @HomeOfCricket, and mind you, he knows his stats really well 😀#TeamIndia #ENGvIND | @Jaspritbumrah93 pic.twitter.com/j7ToBp4bUW