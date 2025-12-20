scorecardresearch
 
नाथन लायन की फिरकी में फंसे अंग्रेज, एडिलेड टेस्ट जीतने के करीब ऑस्ट्रेलियाई टीम, एशेज भी रिटेन करेगी

ऑस्ट्रेलियाई टीम ने पर्थ और ब्रिस्बेन टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 8 विकेट के समान अंतर से परास्त किया था. अब ऑस्ट्रेलिया एशेज को रिटेन करने के काफी करीब पहुंच चुका है. एडिलेड में भी ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड की हालत खराब कर दी है.

एडिलेड टेस्ट पर ऑस्ट्रेलिया की पकड़ मजबूत हो चुकी है. (Photo: Getty)

इंग्लैंड की टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पांच मैचों की एशेज सीरीज 2025-26 का तीसरा मुकाबला एडिलेड ओवल में खेल रही है. इस मुकाबले में इंग्लिश टीम हार के करीब पहुंच चुकी है. चौथे दिन (20 दिसंबर स्टम्प तक इंग्लैंड ने अपनी दूसरी पारी में 6 विकेट के नुकसान पर 207 रन बना लिए. विल जैक्स 11 और जेमी स्मिथ 2 रनों पर नॉटआउट हैं. इंग्लैंड को जीत के लिए 435 रनों का टारगेट मिला है. इंग्लैंड की टीम जीत से 228 रन दूर है और उसके हाथ में केवल 4 विकेट हैं. ऑस्ट्रेलियाई टीम एशेज सीरीज में पहले ही 2-0 से आगे है. इस मैच को जीतकर मेजबान टीम एशेज फिर रिटेन कर लेगी. यह ऑस्ट्रेलिया की इंग्लैंड के खिलाफ लगातार चौथी घरेलू एशेज सीरीज जीत होगी.

एडिलेड टेस्ट मैच के चौथे दिन के आखिरी सत्र में नाथन लायन ने घातक गेंदबाजी की. ऑस्ट्रेलियाई ऑफ-स्पिनर लायन ने हैरी ब्रूक, बेन स्टोक्स और जैक क्राउली को आउट कर अंग्रेजों की कमर तोड़ दी. लायन ने पहले रिवर्स स्वीप खेल रहे हैरी ब्रूक को बोल्ड किया, फिर कप्तान बेन स्टोक्स भी लायन की गेंद पर क्लीन बोल्ड हुए. इसके बाद लायन ने जैक क्राउली को विकेट के पीछे एलेक्स कैरी के हाथों स्टम्प कराया. क्राउली ने संघर्षपूर्ण 85 रन बनाए, लेकिन उनके आउट होते ही इंग्लैंड की हार लगभग तय हो चुकी है.

नाथन लायन के घातक स्पेल के चलते इंग्लैंड ने सिर्फ छह ओवर में 17 रनों पर तीन विकेट गंवा दिए. यह तब हुआ, जब इंग्लैंड ने आखिरकार अपनी आक्रामक 'बैजबॉल' रणनीति से हटकर हालात के मुताबिक खेलने की कोशिश की. साफ दिखा कि जैक क्राउली जैसे खिलाड़ी अपना करियर और प्रतिष्ठा बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं.

ट्रेविड हेड का शानदार शतक
इससे पहले चौथे दिन की शुरुआत में इंग्लिश गेंदबाजों ने शानदार वापसी की. इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया के आखिरी 6 विकेट सिर्फ 38 रन पर झटक दिए. ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी 349 रन पर सिमट गई. ट्रेविस हेड ने शानदार 170 रन बनाए, जबकि एलेक्स कैरी ने 72 रन जोड़े. इंग्लैंड की ओर से जोश टंग ने 4 विकेट और ब्रायडन कार्स ने 3 विकेट लिए.

इंग्लैंड की दूसरी पारी की शुरुआत बेहद खराब रहीय बेन डकेट पहले ही ओवर में आउट हो गए और ओली पोप सिर्फ 17 रन बनाकर चलते बने. ऐसे में चौथे टेस्ट से उनका बाहर होना तय माना जा रहा है. इसके बाद जैक क्राउली ने मोर्चा संभाला और अपने टेस्ट करियर की सबसे जुझारू इनिंग्स में से एक खेली. उन्होंने जो रूट के साथ 78 रन और फिर हैरी ब्रूक के साथ 68 रन की साझेदारी की. क्राउली ने संयम के साथ बल्लेबाजी की और 102 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया, जो उनके करियर का दूसरा सबसे धीमा टेस्ट अर्धशतक रहा.

