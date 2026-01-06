scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

धोनी और CSK की ये 3 खूबी उन्हें आईपीएल की बाकी टीमों से बनाती है अलग, ब्रावो ने किया खुलासा

ड्वेन ब्रावो ने बताया कि चेन्नई सुपर किंग्स की लगातार सफलता के पीछे एमएस धोनी की गेम अवेयरनेस, खिलाड़ियों पर भरोसा और गैर-आलोचनात्मक माहौल सबसे बड़ा कारण है. ब्रावो के मुताबिक धोनी हर खिलाड़ी की भूमिका को बखूबी समझते हैं और उन्हें वही करने देते हैं, जिसमें वे सर्वश्रेष्ठ होते हैं.

Advertisement
X
ब्रावो ने बताई एमएस धोनी की आईपीएल कप्तानी की 3 खूबियां (Photo: ITG)
ब्रावो ने बताई एमएस धोनी की आईपीएल कप्तानी की 3 खूबियां (Photo: ITG)

ड्वेन ब्रावो ने 2011 से 2022 तक चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के लिए खेला. वह टीम के पांच में से चार खिताबी अभियानों का हिस्सा रहे और आज भी फ्रेंचाइज़ी के सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज़ हैं. चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) की बाकी टीमों से कई मायनों में आगे है. संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा खिताब, सबसे ज्यादा फाइनल, सबसे ज्यादा प्लेऑफ और सबसे बेहतर जीत प्रतिशत. आखिर CSK ऐसा कैसे करती है? इसका जवाब ड्वेन ब्रावो के पास है. वेस्टइंडीज के इस ऑलराउंडर ने आईपीएल और सीएसके दोनों में अपनी एक अलग पहचान बनाई है. 

ब्रावो ने बताई सीएसके की तीन खूबी

मौजूदा समय में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के मेंटर ड्वेन ब्रावो ने बताया कि एमएस धोनी की गेम अवेयरनेस ही सबसे बड़ा गेम-चेंजर है. भारत और आईपीएल के सबसे महान कप्तानों में गिने जाने वाले धोनी को लेकर ब्रावो ने 2018 सीज़न का एक किस्सा साझा किया, जब विकेटकीपर ने उन्हें डांट लगाई थी.

सम्बंधित ख़बरें

Mustafizur Rahman
IPL से आउट किए जाने के बाद टूट गए मुस्ताफिजुर, साथी खिलाड़ी का दावा
Mustafizur Rahman
Bangladesh में नहीं होगा IPL का Telecast
Bangladesh's Litton Das (R) and teammates celebrate after Bangladesh won by 83 runs during the second Twenty20 international cricket match between Sri Lanka and Bangladesh at the Rangiri Dambulla International Stadium
'राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा...', बांग्लादेश ने बताई भारत में T20 वर्ल्ड कप न खेलने की वजह
Bangladesh's Litton Das (R) and teammates celebrate after Bangladesh won by 83 runs during the second Twenty20 international cricket match between Sri Lanka and Bangladesh at the Rangiri Dambulla International Stadium
ICC ने मान ली बांग्लादेश की मांग? भारत से बाहर वर्ल्ड कप के मैच कराने पर हुआ राजी
Devajit Saikia confirms BCCI order to KKR to release Mustafizur Rahman ahead of IPL 2026
IPL के प्रसारण पर रोक की तैयारी? वर्ल्ड कप बहिष्कार के बाद बांग्लादेश की एक और गीदड़भभकी

अपने करियर के आखिरी दौर में होने के बावजूद ब्रावो उस समय भी बेहतरीन फील्डरों में गिने जाते थे. वह टीम के लिए पूरी जान लगा देते थे. लेकिन धोनी ऐसा नहीं चाहते थे. धोनी ने ब्रावो को समझाया कि कुछ रन बचाने के चक्कर में अगर वह चोटिल हो जाते हैं, तो इससे टीम को ज़्यादा नुकसान होगा.

एक पॉडकास्ट में ब्रावो ने कहा कि धोनी ने मुझसे कहा कि कभी डाइव न लगाना. उन्होंने कहा कि तुम्हारे चार ओवर चार रन बचाने से कहीं ज़्यादा अहम हैं. 

Advertisement

वो प्लेयर्स पर भरोसा करते हैं

ब्रावो ने कहा, '2011 में सीएसके के लिए अपने पहले ही मैच में उन्होंने मुझसे फील्डिंग के बारे में पूछा. मैंने उन्हें बताया कि मुझे क्या चाहिए और उसके बाद उन्होंने कभी मुझे फील्ड प्लेसमेंट को लेकर कुछ नहीं कहा. मुझे लगा कि वह मुझ पर पूरी तरह भरोसा करते हैं. इसके बाद हम एक-दूसरे को अलग-अलग मां का भाई कहने लगे. उन्होंने मुझे बस मैं जैसा हूं, वैसा ही रहने दिया.'

ये रही धोनी की तीसरी खूबी

ब्रावो ने एमएस धोनी और लंबे समय तक सीएसके के हेड कोच रहे स्टीफन फ्लेमिंग द्वारा बनाए गए सकारात्मक माहौल की भी तारीफ की. यह जोड़ी बेहद व्यावहारिक थी. एक अच्छे या बुरे मैच के बाद वे तुरंत किसी नतीजे पर नहीं पहुंचते थे. न जरूरत से ज्यादा डांट, न ही बेवजह तारीफ.

यही उनकी सफलता की पहचान थी. ब्रावो ने कहा कि वे जजमेंटल नहीं हैं. खिलाड़ी अच्छा खेले या बुरा, उनके व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आता. वे खिलाड़ियों के साथ हमेशा एक जैसा बर्ताव करते हैं. यही उस फ्रेंचाइज़ी की सबसे बड़ी खासियत है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement